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Beast in Black

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12 янв 2019 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 дек 2018 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома BEAST IN BLACK

18 окт 2018 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет зимой

5 июл 2018 : 		 Видео с выступления BEAST IN BLACK

8 фев 2018 : 		 BEAST IN BLACK поменяли барабанщика

23 дек 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

5 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

28 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

8 сен 2017 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 сен 2017 : 		 Дебютный альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью

9 июл 2017 : 		 BEAST IN BLACK завершили работу над дебютом

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Видео с текстом от BEAST IN BLACK



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Nuclear Blast опубликовали официальное видео с текстом на песню BEAST IN BLACK "Die By The Blade", которая взята из выходящего шестого февраля альбома "From Hell With Love":

01. Cry Out For A Hero

02. From Hell With Love

03. Sweet True Lies

04. Repentless

05. Die By The Blade

06. Oceandeep

07. Unlimited Sin

08. True Believer

09. This Is War

10. Heart Of Steel

11. No Surrender

Bonus tracks (digipak and 2LP only!)

12. Killed By Death (MOTÖRHEAD cover)

13. No Easy Way Out (ROBERT TEPPER cover)



BEAST IN BLACK: Lyric Video For 'Die By The Blade' Song From Upcoming Album 'From Hell With Love'








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Powerslave85


12 янв 2019, 02:45		Это что диско метал ? И на этом сайте еще что-то тявкают на опопсевших In Flames.

Mateas89


12 янв 2019, 04:45		Powerslave85

Тут, понимаешь, какая штука - когда группа играет изначально такое (и, тем более, делает это очень хитово и с огоньком) - это одно, а когда группа играет одно, а потом переключается на совсем другое - это уже совсем другое.


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