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Beast in Black
Финляндия
Heavy Metal
-
Facebook:
https://www.facebook.com/beastinblackofficial/
12 янв 2019
:
Видео с текстом от BEAST IN BLACK
3 дек 2018
:
Новое видео BEAST IN BLACK
1 ноя 2018
:
Обложка нового альбома BEAST IN BLACK
18 окт 2018
:
Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет зимой
5 июл 2018
:
Видео с выступления BEAST IN BLACK
8 фев 2018
:
BEAST IN BLACK поменяли барабанщика
23 дек 2017
:
Видео с текстом от BEAST IN BLACK
3 ноя 2017
:
Видео с текстом от BEAST IN BLACK
13 окт 2017
:
Видео с текстом от BEAST IN BLACK
5 окт 2017
:
Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK
28 сен 2017
:
Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK
8 сен 2017
:
Новое видео BEAST IN BLACK
1 сен 2017
:
Дебютный альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью
9 июл 2017
:
BEAST IN BLACK завершили работу над дебютом
сегодня
Видео с текстом от
BEAST IN BLACK
Nuclear Blast опубликовали официальное видео с текстом на песню BEAST IN BLACK "Die By The Blade", которая взята из выходящего шестого февраля альбома "From Hell With Love":
01. Cry Out For A Hero
02. From Hell With Love
03. Sweet True Lies
04. Repentless
05. Die By The Blade
06. Oceandeep
07. Unlimited Sin
08. True Believer
09. This Is War
10. Heart Of Steel
11. No Surrender
Bonus tracks (digipak and 2LP only!)
12. Killed By Death (MOTÖRHEAD cover)
13. No Easy Way Out (ROBERT TEPPER cover)
+2
-0
(
2
)
Powerslave85
12 янв 2019, 02:45
Это что диско метал ? И на этом сайте еще что-то тявкают на опопсевших In Flames.
Mateas89
12 янв 2019, 04:45
Powerslave85
Тут, понимаешь, какая штука - когда группа играет изначально такое (и, тем более, делает это очень хитово и с огоньком) - это одно, а когда группа играет одно, а потом переключается на совсем другое - это уже совсем другое.
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просмотров: 238
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Powerslave85
Mateas89
Тут, понимаешь, какая штука - когда группа играет изначально такое (и, тем более, делает это очень хитово и с огоньком) - это одно, а когда группа играет одно, а потом переключается на совсем другое - это уже совсем другое.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).