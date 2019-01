сегодня



Видео с текстом от BEAST IN BLACK



Nuclear Blast опубликовали официальное видео с текстом на песню BEAST IN BLACK "Die By The Blade", которая взята из выходящего шестого февраля альбома "From Hell With Love":



01. Cry Out For A Hero



02. From Hell With Love



03. Sweet True Lies



04. Repentless



05. Die By The Blade



06. Oceandeep



07. Unlimited Sin



08. True Believer



09. This Is War



10. Heart Of Steel



11. No Surrender



Bonus tracks (digipak and 2LP only!)



12. Killed By Death (MOTÖRHEAD cover)



13. No Easy Way Out (ROBERT TEPPER cover)























