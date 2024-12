сегодня



Альбом BEAST IN BLACK выйдет на виниле



Nuclear Blast седьмого февраля на цветном виниле выпустят альбом BEAST IN BLACK Berserk:



“Beast In Black”

“Blind And Frozen”

“Blood Of A Lion”

“Born Again”

“Zodd The Immortal”

“The Fifth Angel”

“Crazy, Mad, Insane”

“Eternal Fire”

“End Of The World”

“Ghost In The Ra”





+1 -0



просмотров: 143