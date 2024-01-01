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Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё...
45
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
34
BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»
22
RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»
20
NIGHTWISH от TARJA
19
GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!»
17
MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем...
17
Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн...
17
184 группы выступят на Hellfest 2025
13
Видео полного выступления GAMMA RAY
13
Фраза, имя группы
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Wave
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с
по
Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё...
45
Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами
34
BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»
22
RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!»
20
NIGHTWISH от TARJA
19
все новости группы
Beast in Black
Финляндия
Pop Metal
Heavy Metal
http://www.beastinblack.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/beastinblackofficial/
16 дек 2024
:
Альбом BEAST IN BLACK выйдет на виниле
30 авг 2024
:
Лидер BEAST IN BLACK о новом материале
27 июн 2024
:
Новое видео BEAST IN BLACK
24 авг 2023
:
Новое видео BEAST IN BLACK
11 янв 2023
:
Новое видео BEAST IN BLACK
6 май 2022
:
Видео с текстом от BEAST IN BLACK
24 дек 2021
:
Концертное видео BEAST IN BLACK
1 ноя 2021
:
Новое видео BEAST IN BLACK
1 окт 2021
:
Новое видео BEAST IN BLACK
3 сен 2021
:
Новое видео BEAST IN BLACK
31 авг 2021
:
Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью
26 май 2021
:
Обучающее видео от BEAST IN BLACK
9 апр 2021
:
Обучающее видео от BEAST IN BLACK
23 янв 2021
:
Обучающее видео от BEAST IN BLACK
4 дек 2019
:
Концертное видео BEAST IN BLACK
16 окт 2019
:
BEAST IN BLACK номинированы на награду
27 мар 2019
:
Гитарист BEAST IN BLACK о BLACKIE LAWLESS'e: «Ну такое...»
15 фев 2019
:
Новое видео BEAST IN BLACK
17 янв 2019
:
Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK
12 янв 2019
:
Видео с текстом от BEAST IN BLACK
3 дек 2018
:
Новое видео BEAST IN BLACK
1 ноя 2018
:
Обложка нового альбома BEAST IN BLACK
18 окт 2018
:
Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет зимой
5 июл 2018
:
Видео с выступления BEAST IN BLACK
8 фев 2018
:
BEAST IN BLACK поменяли барабанщика
23 дек 2017
:
Видео с текстом от BEAST IN BLACK
3 ноя 2017
:
Видео с текстом от BEAST IN BLACK
13 окт 2017
:
Видео с текстом от BEAST IN BLACK
5 окт 2017
:
Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK
28 сен 2017
:
Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK
8 сен 2017
:
Новое видео BEAST IN BLACK
1 сен 2017
:
Дебютный альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью
9 июл 2017
:
BEAST IN BLACK завершили работу над дебютом
сегодня
Альбом BEAST IN BLACK выйдет на виниле
Nuclear Blast седьмого февраля на цветном виниле выпустят альбом BEAST IN BLACK Berserk:
“Beast In Black”
“Blind And Frozen”
“Blood Of A Lion”
“Born Again”
“Zodd The Immortal”
“The Fifth Angel”
“Crazy, Mad, Insane”
“Eternal Fire”
“End Of The World”
“Ghost In The Ra”
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Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
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Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет