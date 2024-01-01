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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
*NIGHTWISH от TARJA 19
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Beast in Black

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16 дек 2024 : 		 Альбом BEAST IN BLACK выйдет на виниле

30 авг 2024 : 		 Лидер BEAST IN BLACK о новом материале

27 июн 2024 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

24 авг 2023 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

11 янв 2023 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

6 май 2022 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

24 дек 2021 : 		 Концертное видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 окт 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

3 сен 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

31 авг 2021 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью

26 май 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

9 апр 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

23 янв 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

4 дек 2019 : 		 Концертное видео BEAST IN BLACK

16 окт 2019 : 		 BEAST IN BLACK номинированы на награду

27 мар 2019 : 		 Гитарист BEAST IN BLACK о BLACKIE LAWLESS'e: «Ну такое...»

15 фев 2019 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

17 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

12 янв 2019 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 дек 2018 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома BEAST IN BLACK

18 окт 2018 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет зимой

5 июл 2018 : 		 Видео с выступления BEAST IN BLACK

8 фев 2018 : 		 BEAST IN BLACK поменяли барабанщика

23 дек 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK
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Альбом BEAST IN BLACK выйдет на виниле



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Nuclear Blast седьмого февраля на цветном виниле выпустят альбом BEAST IN BLACK Berserk:

“Beast In Black”
“Blind And Frozen”
“Blood Of A Lion”
“Born Again”
“Zodd The Immortal”
“The Fifth Angel”
“Crazy, Mad, Insane”
“Eternal Fire”
“End Of The World”
“Ghost In The Ra”



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