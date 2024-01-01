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*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 49
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 38
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
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Beast in Black

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Лидер BEAST IN BLACK о новом материале



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Anton Kabanen в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Не было достаточно спокойной обстановки, чтобы сформулировать тематику, закрепить ее. Например, «Хорошо, следующий альбом будет посвящен этой теме». У меня в голове было много всего, что могло бы войти в четвертый альбом, но из-за гастролей в течение последних трех лет ты постоянно должен думать: «Так, мы провели этот тур, потом этот», ты должен думать о препродакшне следующего тура и многих других деталях, поэтому у меня не было возможности полностью очистить свой разум и просто сосредоточиться на сочинении.

Есть много новой музыки и текстов, но мы не смогли — я еще не смог выкристаллизовать видение. Но после августа, с сентября будет более длительный перерыв — полгода или около того — и мы постараемся использовать это время как можно эффективнее для написания нового альбома. Но никогда не знаешь, сколько времени это займет. Это ужасно. Все, кто меня знает, знают, что »Anton + deadline« — это худшая комбинация на свете» — знают лейбл, участники группы, менеджмент, все. Но мы делаем все, что в наших силах, я делаю все, что в моих силах.

Я не хочу думать о сроках. Вот в чем дело. Если ты испытываешь стресс не по своей воле, это не помогает творческому процессу. Иногда дедлайн - это муза, говорят, в некоторых случаях лучшая муза, но иногда нужно знать, когда тебе необходима такая передышка, настоящая пауза, без графиков, без дедлайнов, чтобы очистить свой разум. И я постараюсь попасть в эту зону в сентябре».




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