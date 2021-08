сегодня



Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью



BEAST IN BLACK выпустят новую работу, получившую название "Dark Connection", 29 октября на Nuclear Blast Records.



Anton Kabanen: «Вступайте в киберпанк. Летающие автомобили, разрастающийся мегаполис, долины неоновых огней, лишённые эмоций убийцы, гиноиды, роковые женщины, сомнительные персонажи, смертельная похоть, запретная страсть, любовь больше, чем жизнь, космические путешествия... Всё это и многое другое — то, что хранит в себе "Dark Connection". Источником вдохновения послужили такие киберпанк-аниме, как Armitage III, Cyber City Oedo 808, AD Police, Battle Angel Alita и Bubblegum Crisis, а также бессмертный классический фильм Ридли Скотта "Blade Runner". И как всегда, альбом Beast In Black не был бы альбомом Beast In Black без сильного влияния Berserk, манги и аниме, созданных Кентаро Миура. К сожалению, любимый автор скончался, когда мы ещё создавали этот альбом. Таким образом, "Dark Connection" посвящён Кентаро Миуре».



Трек-лист:



1. Blade Runner

2. Bella Donna

3. Highway To Mars

4. Hardcore

5. One Night In Tokyo

6. Moonlight Rendezvous

7. Revengeance Machine

8. Dark New World

9. To The Last Drop Of Blood

10. Broken Survivors

11. My Dystopia

12. Battle Hymn (MANOWAR Cover)

13. They Don't Care About Us (MICHAEL JACKSON Cover)





