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Beast in Black

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31 авг 2021 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью

26 май 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

9 апр 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

23 янв 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

4 дек 2019 : 		 Концертное видео BEAST IN BLACK

16 окт 2019 : 		 BEAST IN BLACK номинированы на награду

27 мар 2019 : 		 Гитарист BEAST IN BLACK о BLACKIE LAWLESS'e: «Ну такое...»

15 фев 2019 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

17 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

12 янв 2019 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 дек 2018 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома BEAST IN BLACK

18 окт 2018 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет зимой

5 июл 2018 : 		 Видео с выступления BEAST IN BLACK

8 фев 2018 : 		 BEAST IN BLACK поменяли барабанщика

23 дек 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

5 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

28 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

8 сен 2017 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 сен 2017 : 		 Дебютный альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью

9 июл 2017 : 		 BEAST IN BLACK завершили работу над дебютом
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Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью



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BEAST IN BLACK выпустят новую работу, получившую название "Dark Connection", 29 октября на Nuclear Blast Records.

Anton Kabanen: «Вступайте в киберпанк. Летающие автомобили, разрастающийся мегаполис, долины неоновых огней, лишённые эмоций убийцы, гиноиды, роковые женщины, сомнительные персонажи, смертельная похоть, запретная страсть, любовь больше, чем жизнь, космические путешествия... Всё это и многое другое — то, что хранит в себе "Dark Connection". Источником вдохновения послужили такие киберпанк-аниме, как Armitage III, Cyber City Oedo 808, AD Police, Battle Angel Alita и Bubblegum Crisis, а также бессмертный классический фильм Ридли Скотта "Blade Runner". И как всегда, альбом Beast In Black не был бы альбомом Beast In Black без сильного влияния Berserk, манги и аниме, созданных Кентаро Миура. К сожалению, любимый автор скончался, когда мы ещё создавали этот альбом. Таким образом, "Dark Connection" посвящён Кентаро Миуре».

Трек-лист:

1. Blade Runner
2. Bella Donna
3. Highway To Mars
4. Hardcore
5. One Night In Tokyo
6. Moonlight Rendezvous
7. Revengeance Machine
8. Dark New World
9. To The Last Drop Of Blood
10. Broken Survivors
11. My Dystopia
12. Battle Hymn (MANOWAR Cover)
13. They Don't Care About Us (MICHAEL JACKSON Cover)



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

veps1


31 авг 2021, 10:42		Ураааа! Вот чего не ожидал. Класс новость!


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