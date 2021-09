сегодня



Новое видео BEAST IN BLACK



Moonlight Rendezvous, новое видео BEAST IN BLACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Dark Connection", выходящего 29 октября на Nuclear Blast Records:



1. Blade Runner

2. Bella Donna

3. Highway To Mars

4. Hardcore

5. One Night In Tokyo

6. Moonlight Rendezvous

7. Revengeance Machine

8. Dark New World

9. To The Last Drop Of Blood

10. Broken Survivors

11. My Dystopia

12. Battle Hymn (MANOWAR Cover)

13. They Don't Care About Us (MICHAEL JACKSON Cover) http://www.beastinblack.com/







