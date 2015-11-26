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Новое видео BEAST IN BLACK



"From Hell With Love", новое видео группы BEAST IN BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выпущенного 8 февраля на Nuclear Blast.



Трек-лист:



01. Cry Out For A Hero

02. From Hell With Love

03. Sweet True Lies

04. Repentless

05. Die By The Blade

06. Oceandeep

07. Unlimited Sin

08. True Believer

09. This Is War

10. Heart Of Steel

11. No Surrender



Bonus tracks (digipak and 2LP only!)



12. Killed By Death (MOTÖRHEAD cover)

13. No Easy Way Out (ROBERT TEPPER cover)



















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