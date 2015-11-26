Новое видео BEAST IN BLACK

"From Hell With Love", новое видео группы BEAST IN BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выпущенного 8 февраля на Nuclear Blast.
Трек-лист:
01. Cry Out For A Hero
02. From Hell With Love
03. Sweet True Lies
04. Repentless
05. Die By The Blade
06. Oceandeep
07. Unlimited Sin
08. True Believer
09. This Is War
10. Heart Of Steel
11. No Surrender
Bonus tracks (digipak and 2LP only!)
12. Killed By Death (MOTÖRHEAD cover)
13. No Easy Way Out (ROBERT TEPPER cover)
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