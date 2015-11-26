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Beast in Black

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15 фев 2019 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

17 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

12 янв 2019 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 дек 2018 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома BEAST IN BLACK

18 окт 2018 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет зимой

5 июл 2018 : 		 Видео с выступления BEAST IN BLACK

8 фев 2018 : 		 BEAST IN BLACK поменяли барабанщика

23 дек 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

5 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

28 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

8 сен 2017 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 сен 2017 : 		 Дебютный альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью

9 июл 2017 : 		 BEAST IN BLACK завершили работу над дебютом

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Новое видео BEAST IN BLACK



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"From Hell With Love", новое видео группы BEAST IN BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из одноимённого альбома, выпущенного 8 февраля на Nuclear Blast.

Трек-лист:

01. Cry Out For A Hero
02. From Hell With Love
03. Sweet True Lies
04. Repentless
05. Die By The Blade
06. Oceandeep
07. Unlimited Sin
08. True Believer
09. This Is War
10. Heart Of Steel
11. No Surrender

Bonus tracks (digipak and 2LP only!)

12. Killed By Death (MOTÖRHEAD cover)
13. No Easy Way Out (ROBERT TEPPER cover)



Video Premiere: BEAST IN BLACK






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