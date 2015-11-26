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Beast in Black

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Гитарист BEAST IN BLACK о BLACKIE LAWLESS'e: «Ну такое...»



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Лидер BEAST IN BLACK Anton Kabanen в недавнем разговоре с испанским изданием GoettaMedia ответил на вопрос, почему тур с W.A.S.P. закончился всего четырьмя концертами:

«Не буду вдаваться во все детали, но Blackie Lawless — у него та ещё репутация, и он далеко не самый простой для тура партнёр. Мы с ним практически и не встречались лицом к лицу — лишь пару раз в коридоре или на выходе из машины, и всё. Все знают, что он босс, и все решения идут от него. И это было очень... не дилетантски, но... как бы это сказать...

Мы гастролировали со многими группами — с куда более известными, чем W.A.S.P., — и то, как W. A. S. P. себя ведут или что-то делают... это странно. Как может кто-то, кто варится во всём этом деле не одно десятилетие, продолжать чинить столько проблем группе разогрева? Странное отношение — я бы сказал, непрофессиональное. Всё может быть сделано таким образом, что получится беспроигрышная ситуация для обеих групп, поэтому мы не понимали, какой мотив стоит за теми вещами, что они делали, чтобы создать нам максимальные трудности.

Но после этого весь 2018 год был настолько успешным, что теперь мы смотрим на этот тур W. A. S. P. и думаем: "Эй, это было просто препятствие на дороге. Это не остановило [нас] и т. п." И на самом деле всё в итоге нам пошло на руку, потому что люди нас спрашивают про эти события: "Эй, что случилось в туре с W.A.S.P.?" Это вызвало какой-то ажиотаж вокруг группы, вокруг нас больше шумихи из-за случившегося. И плохое превратилось в хорошее. Люди всё ещё говорят об этом».



BEAST IN BLACK Guitarist Blasts W.A.S.P. Leader BLACKIE LAWLESS










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