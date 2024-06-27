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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 130
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 47
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 46
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 28
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Beast in Black

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27 июн 2024 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

24 авг 2023 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

11 янв 2023 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

6 май 2022 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

24 дек 2021 : 		 Концертное видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 окт 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

3 сен 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

31 авг 2021 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью

26 май 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

9 апр 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

23 янв 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

4 дек 2019 : 		 Концертное видео BEAST IN BLACK

16 окт 2019 : 		 BEAST IN BLACK номинированы на награду

27 мар 2019 : 		 Гитарист BEAST IN BLACK о BLACKIE LAWLESS'e: «Ну такое...»

15 фев 2019 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

17 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

12 янв 2019 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 дек 2018 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома BEAST IN BLACK

18 окт 2018 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет зимой

5 июл 2018 : 		 Видео с выступления BEAST IN BLACK

8 фев 2018 : 		 BEAST IN BLACK поменяли барабанщика

23 дек 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK
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Новое видео BEAST IN BLACK



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Power Of The Beast, новое видео BEAST IN BLACK, доступно для просмотра ниже.




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27 июн 2024
olly71
Забавно группа в которой больше половины музыки сьиграно на синтезаторе не имеет штатного клавишника но имеет барабанщика хотя все партии барабанов забиты в драм машину )))) Неплохо они уже какой альбом используют кибер панк стайл .. сейчас это модная тема.
Like!2
27 июн 2024
Вашингтон Ирвинг
olly71, почему-то вспоминаю хуёвые сцены из детства с клипами Модерн Токинг
Гитары в песнях не было, но чувак на гитаре игру изображал
27 июн 2024
Corpsegrinder04
Основная часть бюджета клипа на Германа Ли из DragonForce ушла. Который в кокошнике за столом сидит.
27 июн 2024
S
SS-ULTRA
В стиле последнего альбома.
Слушать можно!

просмотров: 319

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