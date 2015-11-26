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*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
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Beast in Black

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24 дек 2021 : 		 Концертное видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 окт 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

3 сен 2021 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

31 авг 2021 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью

26 май 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

9 апр 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

23 янв 2021 : 		 Обучающее видео от BEAST IN BLACK

4 дек 2019 : 		 Концертное видео BEAST IN BLACK

16 окт 2019 : 		 BEAST IN BLACK номинированы на награду

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15 фев 2019 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

17 янв 2019 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

12 янв 2019 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 дек 2018 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 ноя 2018 : 		 Обложка нового альбома BEAST IN BLACK

18 окт 2018 : 		 Новый альбом BEAST IN BLACK выйдет зимой

5 июл 2018 : 		 Видео с выступления BEAST IN BLACK

8 фев 2018 : 		 BEAST IN BLACK поменяли барабанщика

23 дек 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

3 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от BEAST IN BLACK

5 окт 2017 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

28 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома BEAST IN BLACK

8 сен 2017 : 		 Новое видео BEAST IN BLACK

1 сен 2017 : 		 Дебютный альбом BEAST IN BLACK выйдет осенью
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|||| 24 дек 2021

Концертное видео BEAST IN BLACK



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Crazy, Mad, Insane, концертное видео BEAST IN BLACK, доступно для просмотра ниже. Съемка проходила 13 декабря 2019 года в рамках "Beast In Black Friday".



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

SS-ULTRA


25 дек 2021, 06:01		Что-то звук ну совсем сильно корректировали.

Old Nothing


25 дек 2021, 09:35		станки и буфера у этих баб впаряде, одобряю


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