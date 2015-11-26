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Бывший гитарист SCORPIONS выступит с гитаристом SCORPIONS



Гитарист SCORPIONS Rudolf Schenker присоединится к ULI JON ROTH'y на двух японский концертах, которые пройдут в рамках юбилейного тура музыканта. Также на ряде песен с ними сыграет Rudy Lenners, записывавший со SCORPIONS "In Trance" и "Virgin Killer".



«Мы рады сообщить, что Rudolf Schenker присоединится к Uil Jon Roth'у на двух концертах в Японии — 21 января в Токио и 22 января — в Нагое. Это будет по-настоящему эмоциональный вечер, ведь Rudolf и Uli не играли в Tokyo Sun Plaza Hall вместе с момента концертов "Tokyo Tapes" в 1978 году».











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