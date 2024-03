сегодня



ULI JON ROTH о "Rock You Like A Hurricane": «Мне не нравится текст, но я думаю, что это отличный классический рок-рифф»



В новом интервью "The Card King Sports Variety Show" легендарного немецкого гитариста Uli Jon'a Roth'a, который покинул SCORPIONS четыре с половиной десятилетия назад, записав с группой пять альбомов, спросили, не расстроило ли его, что он не участвовал в сочинении и записи песни SCORPIONS 1984 года "Rock You Like A Hurricane", на что он ответил:



«Мне не нравится текст, но я думаю, что это отличный классический рок-рифф. Я считаю, что круто написать такой рифф. Это незабываемо. Так что браво, Rudolf [Schenker, гитарист SCORPIONS]».



На вопрос о том, стал бы он что-то менять в "Rock You Like A Hurricane", если бы участвовал в этой работе, Uli ответил:



«Название, конечно, отличное, но текст мне не понравился. А что касается лид-гитары, то я думаю, что сыграл бы сольную партию, которая соответствует песне. Я никогда не делал ничего, что портило бы песни Rudolf'a. Напротив, я думаю, что мы очень хорошо сработались. Если бы я остался в группе, я бы, конечно, сыграл то, что соответствует и подходит этим песням. Безусловно».



Когда интервьюер спросил Uli, считает ли он, что в "Rock You Like A Hurricane" можно было бы лучше сыграть соло, Ули уточнил:



«Я этого не говорил. Я бы сыграл его иначе, вот и всё. Я бы сыграл по-другому, потому что Matthias [Jabs, нынешний гитарист SCORPIONS] — это Matthias, а я — это я, и мы думаем по-разному. Так что я уверен, что сыграл бы другую партию. Но песня живёт благодаря риффу и вокалу, а не из-за сольной партии. Соло в этой песне было бы не так важно в самом деле. Я бы сделал всё, что мог, и постарался бы сделать всё от себя зависящее, но рифф мы бы сыграли таким, какой он есть, потому что он идеален. Я бы ничего не стал там менять».







