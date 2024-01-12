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Uli Jon Roth

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ULI JON ROTH: «Многие школьники в наши дни с лёгкостью в техническом плане переиграют большинство гитаристов 1970-х»



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Uli Jon Roth, один из прародителей шреда, недавно побеседовал с Ultimate Guitar, рассказав о том, что ожидает поклонников в его Sky Academy 2024, а также дал ответ на вопрос: «Считаете ли вы, что у рок-гитаристов 1970-х было больше эмоций в игре, чем у многих современных шреддеров?" Ниже приводится его ответ:

«Абсолютно верно. Совершенно однозначно. И знаете почему? Я не могу объяснить вам это в одном предложении — мне нужно дать более развёрнутый ответ.

Во-первых, в 1970-е годы рок-гитара — как бы её ни называли — вышедшая из блюза и немного из джаза, всё ещё находилась в зачаточном состоянии по сравнению с тем, что вы видите сейчас. Так что поле для деятельности было широким.

Я помню это очень хорошо — я на сцене с 1968 года. И то, что было в 1968 году, сильно отличалось от того, что происходило в 1974-м или 1975-м. За эти семь лет электрогитара получила огромное развитие — в плане техники и звука. В 1968-м на пике был Джими Хендрикс с "Electric Ladyland", потом были Эрик Клэптон, Джефф Бек, Джимми Пейдж и некоторые другие. Ричи Блэкмор тогда только начинал.

Но в 1970-е годы началась "гибридизация". Всё больше гитаристов начали открывать для себя мастерство и различные виды гамм, отходя от блюза в сторону классических гамм. И всё стало немного более гладким. В опасной зоне оказались Джими Хендрикс и Эрик Клэптон в начале существования Cream — ничего подобного до них не было. Это было новое начало для рок-музыки. Своего рода окончательный "шаблон силы". Но они не углублялись в техничность в рамках игры на гитаре. Они не пошли дальше того, что было в блюзовом арсенале».

Продолжение читайте здесь.

ULI JON ROTH Explains Why He Prefers вЂ70s Guitarists вЂ“ вЂњToo Many Players Play Without MeaningвЂќ




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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12 янв 2024
k
klim
Ну я б не согласился, что из-за эффектов играть стало проще. М.б. какую-то грязь и маскирует, но играть технично всегда нелегко, просто культурный прогресс не стоит на месте, и то, что раньше первооткрывалось с трудом, теперь всеобщее достояние, в том числе в плане гитарной техники.
12 янв 2024
Red One
klim, да, условный Джими Хендрикс начинал с нуля и прорубал тоннель сквозь гору вручную одиночку.
А нынешние школьники стартуют с базы мирового опыта в 50 лет.

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