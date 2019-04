сегодня



ULI JON ROTH : «Я перестал слушать музыку очень-очень давно»



Легендарный немецкий гитарист Uli Jon Roth сказал, что уже много лет не слушает новую музыку.



«Я никогда не был особым слушателем, разве что в самом-самом начале [карьеры]», — поделился музыкант в новом интервью для программы "Meltdown" детройтской радиостанции WRIF.



«Я — самоучка, как и сотни других, на примере THE BEATLES, [Jimi] Hendrix, CREAM и всех прочих, а потом я обратился к классической музыке. Но вот с тех самых пор... Я перестал слушать музыку очень-очень давно, потому что я чувствую, что мне хватает того, что я создаю её сам. Мне кажется, что музыки для меня вполне достаточно».



По словам Uli, его «очень вдохновляла гитара», когда он только начинал заниматься музыкой:



«Группы с великими гитаристами в составе всегда пробуждали во мне наибольший интерес. Если в группе не было [крутого] гитариста, мне эта команда тогда была неинтересна. Я думаю, к тому времени я просто ещё не достаточно созрел. Но определённо, когда я только начинал, больше всего меня интересовала гитара».



Roth довольно часто высказывался в прессе о том, что у него нет интереса к текущему состоянию музыки. Он утверждает, что нынешним группам недостаёт креативности и оригинальности:



«Каждый должен найти свой собственный ориентир. Они должны обратиться к прошлому, чтобы найти там то, что будет для них хорошо, и всегда учиться у этого.



Я нашёл свой собственный путь довольно рано, и до сих продолжаю изобретать себя заново, чтобы не заскучать».



Roth играл в SCORPIONS в течение пяти лет, покинув группу в 1978 году после выхода двойного лайв-альбома "Tokyo Tapes".



Недавно Roth снова обратился к ранней музыке времён своего участия в SCORPIONS, что в итоге привело к созданию двойного CD "Scorpions Revisited" и концертного DVD/Blu-ray "Tokyo Tapes Revisited".









The North American leg of Uli's 50th-anniversary tour kicked off on March 20 at Whisky A Go Go in Los Angeles and will run through May.









