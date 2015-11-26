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Uli Jon Roth

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ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно»



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Легендарный немецкий гитарист Uli Jon Roth сказал, что уже много лет не слушает новую музыку.

«Я никогда не был особым слушателем, разве что в самом-самом начале [карьеры]», — поделился музыкант в новом интервью для программы "Meltdown" детройтской радиостанции WRIF.

«Я — самоучка, как и сотни других, на примере THE BEATLES, [Jimi] Hendrix, CREAM и всех прочих, а потом я обратился к классической музыке. Но вот с тех самых пор... Я перестал слушать музыку очень-очень давно, потому что я чувствую, что мне хватает того, что я создаю её сам. Мне кажется, что музыки для меня вполне достаточно».

По словам Uli, его «очень вдохновляла гитара», когда он только начинал заниматься музыкой:

«Группы с великими гитаристами в составе всегда пробуждали во мне наибольший интерес. Если в группе не было [крутого] гитариста, мне эта команда тогда была неинтересна. Я думаю, к тому времени я просто ещё не достаточно созрел. Но определённо, когда я только начинал, больше всего меня интересовала гитара».

Roth довольно часто высказывался в прессе о том, что у него нет интереса к текущему состоянию музыки. Он утверждает, что нынешним группам недостаёт креативности и оригинальности:

«Каждый должен найти свой собственный ориентир. Они должны обратиться к прошлому, чтобы найти там то, что будет для них хорошо, и всегда учиться у этого.

Я нашёл свой собственный путь довольно рано, и до сих продолжаю изобретать себя заново, чтобы не заскучать».

Roth играл в SCORPIONS в течение пяти лет, покинув группу в 1978 году после выхода двойного лайв-альбома "Tokyo Tapes".

Недавно Roth снова обратился к ранней музыке времён своего участия в SCORPIONS, что в итоге привело к созданию двойного CD "Scorpions Revisited" и концертного DVD/Blu-ray "Tokyo Tapes Revisited".



ULI JON ROTH:

The North American leg of Uli's 50th-anniversary tour kicked off on March 20 at Whisky A Go Go in Los Angeles and will run through May.




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

The Dark Moon


30 апр 2019, 18:28		Согласен с ним полностью. особенно по поводу оригинальности.

Reflection


30 апр 2019, 19:02		А послушал бы он нормальную музыку(Behemoth, Immortal, Dimmu Borgir), то может и понял бы ценность прослушиванию новой музыки. И перестал бы гонять свою шнягу.

DimasRocker


30 апр 2019, 19:51		Новую музыку слушать нужно для развития,при чем для всего.

kircore


30 апр 2019, 20:03		Поэтому играю теперь всякую шнягу.

Blackout 74


30 апр 2019, 20:58		Маэстро, этим всё сказано.

HailtoSlave


30 апр 2019, 21:13		Reflection лучше слушать его шляпу, чем то унылое говно, которое ты назвал нормальной музыкой

Flaming


30 апр 2019, 21:21		Какое развитие можно получить от новой музыки?
Юзать глупые электротамтамы Imagine Dragons? Наслаждаться попсовыми Halestorm, Powerwolf и New Year's Eve? Или бесценным креативом Греты ван Флит? :XDDD



Пример Бегемот/Боргир/Иммортал не катит - это музыка 20 века.

oleg2706


30 апр 2019, 21:29		в 21-м веке тоже есть нормальные группы мало их но они есть. Ghost например

LOR


30 апр 2019, 21:40		Reflection, ну не так толсто же!

Flaming


30 апр 2019, 21:47		oleg2706, ну не так толсто же!

Flaming


30 апр 2019, 21:56		:XDDD

То есть даже не Exivious, не Jirm или Voodoo Six, а какая-то разрисованная трупаками шведская поп-музыка, без мелодий и с нулевым драйвом))

Ну тогда и к Bon Jovi не должно быть никаких претензий))


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