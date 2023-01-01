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ULI JON ROTH остался без почки



ULI JON ROTH объявил о переносе запланированного на осень тура по США на 2024 год:



«Уважаемые поклонники творчества Uli, мы с сожалением сообщаем о переносе предстоящего североамериканского турне Uli Jon Roth по состоянию здоровья. Тур переносится на весну 2024 года.



После неожиданной, но успешной операции по удалению почки Uli может играть, но ему было рекомендовано пока не начинать полномасштабное крупное турне. В период восстановления Uli будет выступать на отдельных концертах в континентальной Европе.



Мы хотим заверить вас, что это решение не было принято легкомысленно, но здоровье и благополучие Uli является нашим главным приоритетом.



Все приобретённые билеты на перенесённые даты будут действительны, а тем, кто не сможет посетить новые даты, будут возвращены деньги.



Мы приносим извинения за причинённые неудобства и ценим ваше понимание.



Следите за обновлённым расписанием тура, которое должно появиться в ближайшее время».











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