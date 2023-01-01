Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 32
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 25
*Бокс-сет BLACK SABBATH выйдет летом 22
*KROKUS собираются продолжить после прощального тура 21
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 15
*DARK ANGEL полны надежды 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Мой диапазон стал шире» 48
*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 32
[= ||| все новости группы



*

Uli Jon Roth

*



12 июл 2023 : 		 ULI JON ROTH остался без почки

4 апр 2023 : 		 ULI JON ROTH готовит книгу

16 янв 2023 : 		 ULI JON ROTH — об участии в SCORPIONS: «Я старался не думать о том, что делал Michael до меня»

10 мар 2021 : 		 Концертная запись ULI JON ROTH

30 апр 2019 : 		 ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно»

18 янв 2019 : 		 Бывший гитарист SCORPIONS выступит с гитаристом SCORPIONS

4 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ULI JON ROTH

7 фев 2018 : 		 Умер брат ULI JON ROTH'a

19 дек 2016 : 		 Рассказ об издании альбома ULI JON ROTH

16 дек 2016 : 		 Трейлер нового релиза ULI JON ROTH

9 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ULI JON ROTH

18 ноя 2016 : 		 Концертный релиз ULI JON ROTH выйдет зимой

5 мар 2016 : 		 ULI JON ROTH выпустит "Tokyo Tapes Revisited"

19 янв 2016 : 		 ULI JON ROTH о возможном сотрудничестве со SCORPIONS

2 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления ULI JON ROTH

21 фев 2015 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH

13 фев 2015 : 		 Кавер-версия "Virgin Killer" от ULI JON ROTH

8 фев 2015 : 		 ULI JON ROTH'a не раздражают телефоны на концертах

6 фев 2015 : 		 Кавер-версия SCORPIONS от ULI JON ROTH

3 фев 2015 : 		 ULI JON ROTH: электронная открытка к новому альбому

30 янв 2015 : 		 ULI JON ROTH исполняет JIMI HENDRIX'a

28 янв 2015 : 		 ULI JON ROTH объяснил, почему он перезаписал старые песни SCORPIONS

24 янв 2015 : 		 Кавер-версия SCORPIONS от ULI JON ROTH

8 янв 2015 : 		 ULI JON ROTH выпускает альбом с песнями SCORPIONS

28 окт 2014 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH

5 окт 2014 : 		 12-летняя барабанщица сыграла с ULI JON ROTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ULI JON ROTH остался без почки



zoom
ULI JON ROTH объявил о переносе запланированного на осень тура по США на 2024 год:

«Уважаемые поклонники творчества Uli, мы с сожалением сообщаем о переносе предстоящего североамериканского турне Uli Jon Roth по состоянию здоровья. Тур переносится на весну 2024 года.

После неожиданной, но успешной операции по удалению почки Uli может играть, но ему было рекомендовано пока не начинать полномасштабное крупное турне. В период восстановления Uli будет выступать на отдельных концертах в континентальной Европе.

Мы хотим заверить вас, что это решение не было принято легкомысленно, но здоровье и благополучие Uli является нашим главным приоритетом.

Все приобретённые билеты на перенесённые даты будут действительны, а тем, кто не сможет посетить новые даты, будут возвращены деньги.

Мы приносим извинения за причинённые неудобства и ценим ваше понимание.

Следите за обновлённым расписанием тура, которое должно появиться в ближайшее время».






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 351

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом