ULI JON ROTH — об участии в SCORPIONS: «Я старался не думать о том, что делал Michael до меня»



Легенда гитары Uli Jon Roth, которого называют «антигероем-шреддером эпохи прото-металла», рассказал о своей карьере в новом интервью Guitar World. Отрывок из беседы доступен ниже.



Первый альбом The Scorpions "Lonesome Crow" больше похож на прог-рок. Каким было ваше видение "Fly To The Rainbow"?



«Я старался не думать о том, что делал Michael Schenker до меня. Я не думал ни о чём подобном. В то время мой план заключался в том, чтобы исполнять то, что, по моему мнению, подходило для той музыки, которая была актуальной. Наша версия Scorpions ощущалась как новое начало, поэтому я отбросил то, что сделал Michael, и с первого дня стал смотреть вперёд. Но, честно говоря, не было никакого долгосрочного планирования, всё было на уровне инстинктов, и то, что я играл на "Fly To The Rainbow", пришло ко мне именно в тот момент. Внутренний голос вёл меня через музыку, и я просто играл то, что чувствовал.



Я полагаю, что в какой-то момент я мог заглянуть в будущее, и в конце концов у меня появились определённые стремления к тому, что я хотел бы сделать на гитаре, но не в тот момент. Вы должны помнить, что это было на заре карьеры, и я только-только снова взял гитару в руки после того, как долгое время не играл на ней серьёзно. Так что для меня это было новое начало в нескольких отношениях. Оглядываясь назад, я могу сказать, что этот альбом направил меня на исследовательский путь, но, возможно, это не очень заметно во "Fly To The Rainbow". Но я скажу, что как только я начал делать первые шаги, я сознательно расширял границы электрогитары в различных направлениях».







