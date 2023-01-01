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*SABATON — новая жертва культуры отмены? 50
*Новое видео VICTOR SMOLSKI 35
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 33
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Uli Jon Roth

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16 янв 2023 : 		 ULI JON ROTH — об участии в SCORPIONS: «Я старался не думать о том, что делал Michael до меня»

10 мар 2021 : 		 Концертная запись ULI JON ROTH

30 апр 2019 : 		 ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно»

18 янв 2019 : 		 Бывший гитарист SCORPIONS выступит с гитаристом SCORPIONS

4 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ULI JON ROTH

7 фев 2018 : 		 Умер брат ULI JON ROTH'a

19 дек 2016 : 		 Рассказ об издании альбома ULI JON ROTH

16 дек 2016 : 		 Трейлер нового релиза ULI JON ROTH

9 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ULI JON ROTH

18 ноя 2016 : 		 Концертный релиз ULI JON ROTH выйдет зимой

5 мар 2016 : 		 ULI JON ROTH выпустит "Tokyo Tapes Revisited"

19 янв 2016 : 		 ULI JON ROTH о возможном сотрудничестве со SCORPIONS

2 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления ULI JON ROTH

21 фев 2015 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH

13 фев 2015 : 		 Кавер-версия "Virgin Killer" от ULI JON ROTH

8 фев 2015 : 		 ULI JON ROTH'a не раздражают телефоны на концертах

6 фев 2015 : 		 Кавер-версия SCORPIONS от ULI JON ROTH

3 фев 2015 : 		 ULI JON ROTH: электронная открытка к новому альбому

30 янв 2015 : 		 ULI JON ROTH исполняет JIMI HENDRIX'a

28 янв 2015 : 		 ULI JON ROTH объяснил, почему он перезаписал старые песни SCORPIONS

24 янв 2015 : 		 Кавер-версия SCORPIONS от ULI JON ROTH

8 янв 2015 : 		 ULI JON ROTH выпускает альбом с песнями SCORPIONS

28 окт 2014 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH

5 окт 2014 : 		 12-летняя барабанщица сыграла с ULI JON ROTH

18 авг 2014 : 		 Новый релиз ULI JON ROTH выйдет осенью

19 июн 2014 : 		 Видео с выступления ULI JON'a ROTH'a
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ULI JON ROTH — об участии в SCORPIONS: «Я старался не думать о том, что делал Michael до меня»



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Легенда гитары Uli Jon Roth, которого называют «антигероем-шреддером эпохи прото-металла», рассказал о своей карьере в новом интервью Guitar World. Отрывок из беседы доступен ниже.

Первый альбом The Scorpions "Lonesome Crow" больше похож на прог-рок. Каким было ваше видение "Fly To The Rainbow"?

«Я старался не думать о том, что делал Michael Schenker до меня. Я не думал ни о чём подобном. В то время мой план заключался в том, чтобы исполнять то, что, по моему мнению, подходило для той музыки, которая была актуальной. Наша версия Scorpions ощущалась как новое начало, поэтому я отбросил то, что сделал Michael, и с первого дня стал смотреть вперёд. Но, честно говоря, не было никакого долгосрочного планирования, всё было на уровне инстинктов, и то, что я играл на "Fly To The Rainbow", пришло ко мне именно в тот момент. Внутренний голос вёл меня через музыку, и я просто играл то, что чувствовал.

Я полагаю, что в какой-то момент я мог заглянуть в будущее, и в конце концов у меня появились определённые стремления к тому, что я хотел бы сделать на гитаре, но не в тот момент. Вы должны помнить, что это было на заре карьеры, и я только-только снова взял гитару в руки после того, как долгое время не играл на ней серьёзно. Так что для меня это было новое начало в нескольких отношениях. Оглядываясь назад, я могу сказать, что этот альбом направил меня на исследовательский путь, но, возможно, это не очень заметно во "Fly To The Rainbow". Но я скажу, что как только я начал делать первые шаги, я сознательно расширял границы электрогитары в различных направлениях».

ULI JON ROTH Reflects On Recording SCORPIONS 1974 Album Fly To The Rainbow -




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