сегодня



ULI JON ROTH готовит книгу



В недавнем интервью ULI JON ROTH рассказал, что использовал пандемию для написания книги:



«Книга называется "In Search Of The Alpha Law", и это книга не обо мне самом — не о моей жизни на гастролях или о моей судьбе. Она о моей... ну, моей философии жизни. То, о чём я... Ещё со времен SCORPIONS я был скрытым философом. Я люблю размышлять о вещах, думать о глубоких вопросах. Не то чтобы я был против поверхностных мыслей, как и все, но иногда я вхожу в такую зону, и тогда, по крайней мере, для меня появляются интересные мысли. И многое из этого связано с внутренним духом и архитектурой музыки, с законами музыки, которые, как я обнаружил, являются теми же законами, которые управляют практически всем остальным, что мы видим и воспринимаем, если не всей Вселенной. Я считаю, что эти законы являются фундаментальными законами природы, и даже сверх того, потому что они также применимы к нашему разуму и нашему духу, нашей душе. Эти законы, на мой взгляд, очень интересны, если взглянуть и попытаться понять, что они вообще собой представляют. И нелегко выразить эти вещи словами, но я попытался. И я вполне доволен результатом».







