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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 26
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*Гитарист METALLICA: «"Master Of Puppets" для меня самый люби... 11
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Uli Jon Roth

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4 апр 2023 : 		 ULI JON ROTH готовит книгу

16 янв 2023 : 		 ULI JON ROTH — об участии в SCORPIONS: «Я старался не думать о том, что делал Michael до меня»

10 мар 2021 : 		 Концертная запись ULI JON ROTH

30 апр 2019 : 		 ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно»

18 янв 2019 : 		 Бывший гитарист SCORPIONS выступит с гитаристом SCORPIONS

4 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ULI JON ROTH

7 фев 2018 : 		 Умер брат ULI JON ROTH'a

19 дек 2016 : 		 Рассказ об издании альбома ULI JON ROTH

16 дек 2016 : 		 Трейлер нового релиза ULI JON ROTH

9 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ULI JON ROTH

18 ноя 2016 : 		 Концертный релиз ULI JON ROTH выйдет зимой

5 мар 2016 : 		 ULI JON ROTH выпустит "Tokyo Tapes Revisited"

19 янв 2016 : 		 ULI JON ROTH о возможном сотрудничестве со SCORPIONS

2 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления ULI JON ROTH

21 фев 2015 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH

13 фев 2015 : 		 Кавер-версия "Virgin Killer" от ULI JON ROTH

8 фев 2015 : 		 ULI JON ROTH'a не раздражают телефоны на концертах

6 фев 2015 : 		 Кавер-версия SCORPIONS от ULI JON ROTH

3 фев 2015 : 		 ULI JON ROTH: электронная открытка к новому альбому

30 янв 2015 : 		 ULI JON ROTH исполняет JIMI HENDRIX'a

28 янв 2015 : 		 ULI JON ROTH объяснил, почему он перезаписал старые песни SCORPIONS

24 янв 2015 : 		 Кавер-версия SCORPIONS от ULI JON ROTH

8 янв 2015 : 		 ULI JON ROTH выпускает альбом с песнями SCORPIONS

28 окт 2014 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH

5 окт 2014 : 		 12-летняя барабанщица сыграла с ULI JON ROTH

18 авг 2014 : 		 Новый релиз ULI JON ROTH выйдет осенью
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|||| сегодня

ULI JON ROTH готовит книгу



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В недавнем интервью ULI JON ROTH рассказал, что использовал пандемию для написания книги:

«Книга называется "In Search Of The Alpha Law", и это книга не обо мне самом — не о моей жизни на гастролях или о моей судьбе. Она о моей... ну, моей философии жизни. То, о чём я... Ещё со времен SCORPIONS я был скрытым философом. Я люблю размышлять о вещах, думать о глубоких вопросах. Не то чтобы я был против поверхностных мыслей, как и все, но иногда я вхожу в такую зону, и тогда, по крайней мере, для меня появляются интересные мысли. И многое из этого связано с внутренним духом и архитектурой музыки, с законами музыки, которые, как я обнаружил, являются теми же законами, которые управляют практически всем остальным, что мы видим и воспринимаем, если не всей Вселенной. Я считаю, что эти законы являются фундаментальными законами природы, и даже сверх того, потому что они также применимы к нашему разуму и нашему духу, нашей душе. Эти законы, на мой взгляд, очень интересны, если взглянуть и попытаться понять, что они вообще собой представляют. И нелегко выразить эти вещи словами, но я попытался. И я вполне доволен результатом».




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