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Uli Jon Roth

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10 мар 2021 : 		 Концертная запись ULI JON ROTH

30 апр 2019 : 		 ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно»

18 янв 2019 : 		 Бывший гитарист SCORPIONS выступит с гитаристом SCORPIONS

4 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ULI JON ROTH

7 фев 2018 : 		 Умер брат ULI JON ROTH'a

19 дек 2016 : 		 Рассказ об издании альбома ULI JON ROTH

16 дек 2016 : 		 Трейлер нового релиза ULI JON ROTH

9 дек 2016 : 		 Видео полного выступления ULI JON ROTH

18 ноя 2016 : 		 Концертный релиз ULI JON ROTH выйдет зимой

5 мар 2016 : 		 ULI JON ROTH выпустит "Tokyo Tapes Revisited"

19 янв 2016 : 		 ULI JON ROTH о возможном сотрудничестве со SCORPIONS

2 авг 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления ULI JON ROTH

21 фев 2015 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH

13 фев 2015 : 		 Кавер-версия "Virgin Killer" от ULI JON ROTH

8 фев 2015 : 		 ULI JON ROTH'a не раздражают телефоны на концертах

6 фев 2015 : 		 Кавер-версия SCORPIONS от ULI JON ROTH

3 фев 2015 : 		 ULI JON ROTH: электронная открытка к новому альбому

30 янв 2015 : 		 ULI JON ROTH исполняет JIMI HENDRIX'a

28 янв 2015 : 		 ULI JON ROTH объяснил, почему он перезаписал старые песни SCORPIONS

24 янв 2015 : 		 Кавер-версия SCORPIONS от ULI JON ROTH

8 янв 2015 : 		 ULI JON ROTH выпускает альбом с песнями SCORPIONS

28 окт 2014 : 		 Видео с выступления ULI JON ROTH

5 окт 2014 : 		 12-летняя барабанщица сыграла с ULI JON ROTH

18 авг 2014 : 		 Новый релиз ULI JON ROTH выйдет осенью

19 июн 2014 : 		 Видео с выступления ULI JON'a ROTH'a

11 июн 2014 : 		 ULI JON ROTH не поедет в США из-за проблем с визой
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|||| 10 мар 2021

Концертная запись ULI JON ROTH



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ULI JON ROTH девятого марта отыграл перед 500 поклонниками в Café de la Danse, Paris, France — запись выступления доступна ниже.

ULI JON ROTH Live At CafГ© de la Danse, Paris; Audio Of Full Show Streaming



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