Видео с выступления LOUDNESS в Японии



30 декабря группа LOUDNESS выступила в EX Theater (Токио, Япония) в рамках своего тура "Rise To Glory". Профессиональное видео с этого события доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Soul on Fire

"I'm Still Alive

"Go For Broke

"Ares' Lament

"Until I See The Light

"The Voice

"No Limits

"Kama Sutra

"Rise to Glory

"Massive Tornado

"Why and for Whom

"Rain

"The Sun Will Rise Again

"The King of Pain

"In the Mirror

"Long Distance Love

"This Lonely Heart

"Crazy Doctor



Бис:

"Loudness"

- drum battle -

"S.D.I."











просмотров: 230