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Loudness

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30 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления LOUDNESS

30 сен 2020 : 		 Вышло юбилейное издание альбома LOUDNESS

26 май 2020 : 		 MICHAEL VESCERA: «Мой любимый альбом в карьере — диск LOUDNESS»

15 янв 2019 : 		 Видео с выступления LOUDNESS в Японии

18 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления LOUDNESS с бывшим вокалистом

6 мар 2018 : 		 Барабанщик LOUDNESS перенес сердечный приступ

27 янв 2018 : 		 Новое видео LOUDNESS

13 янв 2018 : 		 Новая песня LOUDNESS

7 ноя 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома LOUDNESS

21 авг 2017 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

18 авг 2017 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет зимой

20 апр 2017 : 		 Иммиграционная политика Трампа сорвала американский тур LOUDNESS

23 ноя 2015 : 		 JAKE E. LEE о LOUDNESS

22 ноя 2015 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, MEGADETH, SABATON и OBITUARY воздают должное LOUDNESS

22 ноя 2015 : 		 MARK OSEGUEDA и GARY HOLT воздают должное LOUDNESS

15 ноя 2015 : 		 Документальный фильм от LOUDNESS

4 ноя 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

16 окт 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

30 сен 2015 : 		 Переиздание LOUDNESS выйдет в ноябре

30 июл 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

21 июл 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

19 май 2015 : 		 LOUDNESS выступят с MIKE VESCERA

27 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома LOUDNESS

15 апр 2014 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет в июне

9 апр 2014 : 		 LOUDNESS исполнили новую песню

25 май 2013 : 		 Видео с выступления LOUDNESS
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Профессиональное видео с выступления LOUDNESS



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Профессиональное видео с выступления LOUDNESS, состоявшегося 13 апреля 2017 года в Zepp Tokyo, доступно для просмотра ниже.

LOUDNESS - Pro-Shot Video Of




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