Новый альбом LOUDNESS выйдет летом



LOUDNESS выпустят последний студийный альбом, "Sunburst", 29 июля на earMUSIC. В Японии он был доступен с декабря. Он будет доступен в диджипаке с расширенным буклетом, включающим перевод песен на английский:



Disc 1:



01. Rising Sun

02. OEOEO

03. Yamato Damashii

04. Kaso Genjitsu (Virtual Reality)

05. Crazy World

06. Stand Or Fall

07. The Sanzu River

08. Nihon No Kokoro (The Heart Of Japan)



Disc 2:



01. Kagayakeru 80's (Shining 80's)

02. Emerald No Umi (Emerald Ocean)

03. Tengoku No Tobira (Heaven's Door)

04. All Will Be Fine With You

05. Fire In The Sky

06. Hunger For More

07. The Nakigara

08. Wonderland







