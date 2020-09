сегодня



Вышло юбилейное издание альбома LOUDNESS



LOUDNESS двадцать третьего сентября в Японии выпустили расширенную юбилейную версию альбома "Soldier Of Fortune", включающую массу бонус-треков:



Disc 1



01. Soldier Of Fortune



02. You Shook Me



03. Danger Of Love



04. Twenty-Five Days From Home



05. Red Light Shooter



06. Running For Cover



07. Lost Without Your Love



08. Faces In The Fire



09. Long After Midnight



10. Demon Disease



Remastered by Chris Bellman at Burnie Grundman, Los Angeles



Disc 2



01. Soldier Of Fortune (Rough Mix)



02. You Shook Me (Rough Mix)



03. Danger Of Love (Rough Mix)



04. Twenty-Five Days From Home (Rough Mix)



05. Red Light Shooter (Rough Mix)



06. Running For Cover (Rough Mix)



07. Lost Without Your Love (Rough Mix)



08. Faces In The Fire (Rough Mix)



09. Long After Midnight (Rough Mix)



10. Demon Disease (Rough Mix)



11. Soldier Of Fortune (Karaoke)



12. You Shook Me (Karaoke)



13. Running For Cover (Karaoke)



14. Lost Without Your Love (Karaoke)



15. Long After Midnight (Karaoke)



Mastered by Ryuichi Tanaka at Warner Music Mastering, Tokyo



Disc 3 - Unreleased Demos



01. Faces In The Fire (Unreleased Demo)



02. Lost Without Your Love (Unreleased Demo)



03. Love Toys (Unreleased Demo)



04. Un-Released 3 (Unreleased Demo)



05. Twenty-Five Days From Home (Unreleased Demo)



06. Soldier Of Fortune (Unreleased Demo)



07. Un-Released 4 (Unreleased Demo)



08. Red Light Shooter (Unreleased Demo)



09. Un-Released 3-Pre Production (Drums By Ampan) (Unreleased Demo)



10. Un-Released 4-Pre Production (Drums by Dragon) (Unreleased Demo)



Mastered by Ryuichi Tanaka at Warner Music Mastering, Tokyo



Disc 4



01. You Shook Me (Music Video)



02. You Shook Me (1989 Appearance On NHK's "Just Pop Up" Television Show)



03. Faces In The Fire (1989 Appearance On NHK's "Just Pop Up" Television Show)



04. Never Again (Live At Loud Park 2015 Festival)



05. Soldier Of Fortune (Live At Loud Park 2015 Festival)



















