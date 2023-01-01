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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 78
*Видео с текстом от METALLICA 14
*Новый сезон Бивиса и Баттхеда выйдет весной 10
*DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH 8
*Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот 8
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Loudness

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16 мар 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления LOUDNESS

24 дек 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют BON JOVI

21 ноя 2022 : 		 Новое видео LOUDNESS

9 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполнили хит LOUDNESS

9 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют DEEP PURPLE

29 июл 2022 : 		 Новое видео LOUDNESS

13 май 2022 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет летом

25 ноя 2021 : 		 Юбилейная версия альбома LOUDNESS выйдет зимой

30 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления LOUDNESS

30 сен 2020 : 		 Вышло юбилейное издание альбома LOUDNESS

26 май 2020 : 		 MICHAEL VESCERA: «Мой любимый альбом в карьере — диск LOUDNESS»

15 янв 2019 : 		 Видео с выступления LOUDNESS в Японии

18 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления LOUDNESS с бывшим вокалистом

6 мар 2018 : 		 Барабанщик LOUDNESS перенес сердечный приступ

27 янв 2018 : 		 Новое видео LOUDNESS

13 янв 2018 : 		 Новая песня LOUDNESS

7 ноя 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома LOUDNESS

21 авг 2017 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

18 авг 2017 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет зимой

20 апр 2017 : 		 Иммиграционная политика Трампа сорвала американский тур LOUDNESS

23 ноя 2015 : 		 JAKE E. LEE о LOUDNESS

22 ноя 2015 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, MEGADETH, SABATON и OBITUARY воздают должное LOUDNESS

22 ноя 2015 : 		 MARK OSEGUEDA и GARY HOLT воздают должное LOUDNESS

15 ноя 2015 : 		 Документальный фильм от LOUDNESS

4 ноя 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

16 окт 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS
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|||| 16 мар 2023

Профессиональное видео с выступления LOUDNESS



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Профессиональное видео с выступления LOUDNESS, состоявшегося в рамках Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

LOUDNESS вЂ“ Pro-Shot Footage From Wacken Open Air 2022 Streaming




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