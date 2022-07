сегодня



Новое видео LOUDNESS



"OEOEO", новое видео группы LOUDNESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sunburst.



Трек-лист:



Disc 1:





"Rising Sun"

"OEOEO"

"Yamato Damashii"

"Kaso Genjitsu (Virtual Reality)"

"Crazy World"

"Stand Or Fall"

"The Sanzu River"

"Nihon No Kokoro (The Heart Of Japan)"





Disc 2:





"Kagayakeru 80's (Shining 80's)"

"Emerald No Umi (Emerald Ocean)"

"Tengoku No Tobira (Heaven's Door)"

"All Will Be Fine With You"

"Fire In The Sky"

"Hunger For More"

"The Nakigara"

"Wonderland"







+0 -0



просмотров: 162