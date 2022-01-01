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*HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS 23
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 22
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 13
*Новое видео MEGADETH 9
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Loudness

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24 дек 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют BON JOVI

21 ноя 2022 : 		 Новое видео LOUDNESS

9 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполнили хит LOUDNESS

9 авг 2022 : 		 Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют DEEP PURPLE

29 июл 2022 : 		 Новое видео LOUDNESS

13 май 2022 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет летом

25 ноя 2021 : 		 Юбилейная версия альбома LOUDNESS выйдет зимой

30 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления LOUDNESS

30 сен 2020 : 		 Вышло юбилейное издание альбома LOUDNESS

26 май 2020 : 		 MICHAEL VESCERA: «Мой любимый альбом в карьере — диск LOUDNESS»

15 янв 2019 : 		 Видео с выступления LOUDNESS в Японии

18 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления LOUDNESS с бывшим вокалистом

6 мар 2018 : 		 Барабанщик LOUDNESS перенес сердечный приступ

27 янв 2018 : 		 Новое видео LOUDNESS

13 янв 2018 : 		 Новая песня LOUDNESS

7 ноя 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома LOUDNESS

21 авг 2017 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

18 авг 2017 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет зимой

20 апр 2017 : 		 Иммиграционная политика Трампа сорвала американский тур LOUDNESS

23 ноя 2015 : 		 JAKE E. LEE о LOUDNESS

22 ноя 2015 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, MEGADETH, SABATON и OBITUARY воздают должное LOUDNESS

22 ноя 2015 : 		 MARK OSEGUEDA и GARY HOLT воздают должное LOUDNESS

15 ноя 2015 : 		 Документальный фильм от LOUDNESS

4 ноя 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

16 окт 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

30 сен 2015 : 		 Переиздание LOUDNESS выйдет в ноябре
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Вокалист LOUDNESS и YOYOKA исполняют BON JOVI



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Вокалист LOUDNESS присоединился к YOYOKA для исполнения хита BON JOVI "Livin' On A Prayer'.

LOUDNESS Frontman MINORU NIIHARA, Japanese Drum Prodigy YOYOKA Perform BON JOVI Classic "Livin' On A Prayer" (Video)




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