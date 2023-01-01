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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 37
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 19
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Loudness

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|||| 27 мар 2023

LOUDNESS отменили европейские гастроли



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LOUDNESS опубликовали следующее сообщение на официальном сайте:

«Как уже было объявлено местным агентом, европейское турне, запланированное на следующий месяц, было отменено. Это был тур, который планировался три года назад, но после кризиса короны не только взлетели цены на авиабилеты, но и резко возросли различные расходы, а также возникла нехватка человеческих ресурсов. Это было болезненное решение, основанное на вышеупомянутых фактах.

Мы очень сочувствуем всем поклонникам, которые ждали группу в течение трех лет, но в ближайшем будущем мы хотели бы реорганизоваться и вернуться в Европу в том состоянии, в котором мы сможем дать свое лучшее выступление!

Информацию по возврату билетом уточняйте на местах».




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