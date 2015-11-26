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Лидер WATAIN : «Фильм о MAYHEM не откроет врата в чёрное искусство»



В недавнем разговоре с Metal Wani у лидера WATAIN Erik'a Danielsson'a спросили, беспокоит ли его, что фильм "Lords Of Chaos", основанный на реальных событиях норвежской блэк-металл-сцены начала девяностых, может запятнать блэк-металл в глазах широкой аудитории:



«Нет. Я видел фильм, он не откроет врат понимания чёрного металла. Он о подростках, которые совершают много действительно экстремальных поступков, и я не думаю, что люди уйдут после просмотра с осознанием, что они много узнали о блэк-металле. Не думаю, что они будут более просвещены в истории MAYHEM, и что там было. Я думаю, что они выйдут с ощущением, что они посмотрели охрененно напряжённый фильм. Так что нет, я не беспокоюсь на этот счёт. Я к тому, что ущерб, насколько я понимаю, который причинило блэку изрядное внимание мейнстримовой прессы, был оказан лет пятнадцать назад. Так что для меня это всё это давно проигранный бой, назовём это так. Я не особо беспокоюсь на свой счёт. Дух блэк-металла всегда жив в тех, кто исполняет его с достоинством и почтением, и я горжусь тем, что могу назвать себя одним из таких людей».



На вопрос, почему, по его мнению, блэк-металл продолжает вызывать споры и по сей день, Eric ответил:



«Свобода — это ключевое слово. Свободу можно легко рассматривать как нечто очень разрушительное, потому что для того, чтобы достичь свободы, о которой мы говорим, вам нужно сломать много границ, вам нужно нарушить много правил, и вам нужно бросить вызов тем вещам, которые установлены как нормы. И это обычно то, что люди, которые придерживаются этих норм, назвали бы деструктивным поведением и спорным поведением, если на то пошло. И я просто думаю, что это очень естественный результат этого — следует рассматривать в свете полемики и в термине табу, и так далее, и тому подобное. Я к тому, что это должно быть, это должно иметь чёткий смысл, потому что в противном случае вы никак не связаны с тем, о чём поёте. Вы должны практиковать то, что проповедуете, и если вы это сделаете, ваша группа будет наслаждаться или страдать от множества слухов, споров, множества случайных, предвзятых представлений, которые люди придумывают и городят, так как не могут придумать ничего лучше. Просто так всё устроено. Для меня это просто часть игры, ну и ладно, вы сознательно идёте на это; это лишь просто результат того, что вы очень любите, и это немного проблематично для — я не знаю — нормальных людей, вот и всё».



































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