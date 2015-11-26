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Watain

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17 янв 2019 : 		 Лидер WATAIN: «Фильм о MAYHEM не откроет врата в чёрное искусство»

16 дек 2017 : 		 Видео с текстом от WATAIN

31 окт 2017 : 		 Новое видео WATAIN

4 окт 2017 : 		 Новый сингл WATAIN выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Новый альбом WATAIN выйдет зимой

21 окт 2015 : 		 Документальный фильм о лидере WATAIN выйдет осенью

29 сен 2015 : 		 Переиздания WATAIN выйдут в октябре

10 янв 2015 : 		 WATAIN воздали должное BATHORY

8 янв 2015 : 		 Вокалист WATAIN: "Блэк металл просто не вписывается в образ жизни в США"

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления WATAIN

15 дек 2013 : 		 Видео с выступления WATAIN

10 дек 2013 : 		 Видео с выступления WATAIN

7 дек 2013 : 		 Новое видео WATAIN

21 авг 2013 : 		 Новый альбом WATAIN доступен для прослушивания

18 июл 2013 : 		 Новая песня WATAIN

10 июл 2013 : 		 Варианты изданий WATAIN

24 июн 2013 : 		 Видео с текстом от WATAIN

13 июн 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WATAIN

10 июн 2013 : 		 Потрековый разбор новых песен WATAIN

3 июн 2013 : 		 Трейлер нового сингла WATAIN

15 май 2013 : 		 Новый сингл WATAIN выйдет в конце июня

1 май 2013 : 		 Новый альбом WATAIN выйдет в августе

18 янв 2013 : 		 WATAIN приступили к записи

25 ноя 2012 : 		 Профессиональная съемка с выступления WATAIN

16 ноя 2012 : 		 WATAIN на CENTURY MEDIA RECORDS

18 окт 2012 : 		 Виниловый бокс-сет WATAIN выйдет в ноябре
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Лидер WATAIN: «Фильм о MAYHEM не откроет врата в чёрное искусство»



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В недавнем разговоре с Metal Wani у лидера WATAIN Erik'a Danielsson'a спросили, беспокоит ли его, что фильм "Lords Of Chaos", основанный на реальных событиях норвежской блэк-металл-сцены начала девяностых, может запятнать блэк-металл в глазах широкой аудитории:

«Нет. Я видел фильм, он не откроет врат понимания чёрного металла. Он о подростках, которые совершают много действительно экстремальных поступков, и я не думаю, что люди уйдут после просмотра с осознанием, что они много узнали о блэк-металле. Не думаю, что они будут более просвещены в истории MAYHEM, и что там было. Я думаю, что они выйдут с ощущением, что они посмотрели охрененно напряжённый фильм. Так что нет, я не беспокоюсь на этот счёт. Я к тому, что ущерб, насколько я понимаю, который причинило блэку изрядное внимание мейнстримовой прессы, был оказан лет пятнадцать назад. Так что для меня это всё это давно проигранный бой, назовём это так. Я не особо беспокоюсь на свой счёт. Дух блэк-металла всегда жив в тех, кто исполняет его с достоинством и почтением, и я горжусь тем, что могу назвать себя одним из таких людей».

На вопрос, почему, по его мнению, блэк-металл продолжает вызывать споры и по сей день, Eric ответил:

«Свобода — это ключевое слово. Свободу можно легко рассматривать как нечто очень разрушительное, потому что для того, чтобы достичь свободы, о которой мы говорим, вам нужно сломать много границ, вам нужно нарушить много правил, и вам нужно бросить вызов тем вещам, которые установлены как нормы. И это обычно то, что люди, которые придерживаются этих норм, назвали бы деструктивным поведением и спорным поведением, если на то пошло. И я просто думаю, что это очень естественный результат этого — следует рассматривать в свете полемики и в термине табу, и так далее, и тому подобное. Я к тому, что это должно быть, это должно иметь чёткий смысл, потому что в противном случае вы никак не связаны с тем, о чём поёте. Вы должны практиковать то, что проповедуете, и если вы это сделаете, ваша группа будет наслаждаться или страдать от множества слухов, споров, множества случайных, предвзятых представлений, которые люди придумывают и городят, так как не могут придумать ничего лучше. Просто так всё устроено. Для меня это просто часть игры, ну и ладно, вы сознательно идёте на это; это лишь просто результат того, что вы очень любите, и это немного проблематично для — я не знаю — нормальных людей, вот и всё».



WATAIN Frontman On














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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Reflection


17 янв 2019, 10:19		А разве фильм про блэк-метал с названием "Lords Of Chaos" уже не выходил когда-то? Братишку Варга даже пробомбило от него(как и от всех остальных фильмов про блэк-метал в Норвегии начала 90ых).

vobk


17 янв 2019, 11:22		как грэмми получать значит так это не ущерб медийности жанра

DarkRoom_0


17 янв 2019, 12:59		Блэк метал не для масс, всегда так было и всегда будет


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