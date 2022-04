сегодня



Концертное видео WATAIN



Ecstasies in Night Infinite, новое концертное видео WATAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Agony & Ecstasy of Watain", выход которого намечен на 29 апреля на Nuclear Blast. http://www.templeofwatain.com







