Концертное видео WATAIN



"Ecstasies In Night Infinite", новое концертное видео WATAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового релиза “Die in Fire – Live in Hell”, выход которого намечен на третье ноября на Nuclear Blast в следующих вариантах:



- Digital Album

- CD

- Vinyl (2LP w/ 8-page booklet)

* 1LP transparent yellow, 1LP transparent red

* 1LP gold , 1LP oxblood - band exclusive



Трек-лист:



"Ecstasies In Night Infinite" (Live)

"Black Salvation" (Live)

"The Howling" (Live)

"Black Flames March" (Live)

"Reaping Death" (Live)

"Devil's Blood" (Live)

"Serimosa" (Live)

"Not Sun Nor Man Nor God" (Live)

"Before The Cataclysm" (Live)

"The Return Of Darkness And Evil" (Live)

"Nuclear Alchemy" (Live)

"Malfeitor" (Live)







