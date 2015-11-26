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Новое видео WATAIN



"The Howling", новое видео WATAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Agony & Ecstasy of Watain", выход которого намечен на 29 апреля на Nuclear Blast. http://www.templeofwatain.com

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