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Watain

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4 фев 2022 : 		 Новое видео WATAIN

6 авг 2021 : 		 WATAIN на NUCLEAR BLAST RECORDS

20 янв 2021 : 		 Лидер WATAIN: «Обращайте внимание не на кровь а на выступление»

18 янв 2021 : 		 Лидер WATAIN любит разные размеры

23 ноя 2019 : 		 Гитариста WATAIN не пустили в США

17 янв 2019 : 		 Лидер WATAIN: «Фильм о MAYHEM не откроет врата в чёрное искусство»

16 дек 2017 : 		 Видео с текстом от WATAIN

31 окт 2017 : 		 Новое видео WATAIN

4 окт 2017 : 		 Новый сингл WATAIN выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Новый альбом WATAIN выйдет зимой

21 окт 2015 : 		 Документальный фильм о лидере WATAIN выйдет осенью

29 сен 2015 : 		 Переиздания WATAIN выйдут в октябре

10 янв 2015 : 		 WATAIN воздали должное BATHORY

8 янв 2015 : 		 Вокалист WATAIN: "Блэк металл просто не вписывается в образ жизни в США"

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления WATAIN

15 дек 2013 : 		 Видео с выступления WATAIN

10 дек 2013 : 		 Видео с выступления WATAIN

7 дек 2013 : 		 Новое видео WATAIN

21 авг 2013 : 		 Новый альбом WATAIN доступен для прослушивания

18 июл 2013 : 		 Новая песня WATAIN

10 июл 2013 : 		 Варианты изданий WATAIN

24 июн 2013 : 		 Видео с текстом от WATAIN

13 июн 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WATAIN

10 июн 2013 : 		 Потрековый разбор новых песен WATAIN

3 июн 2013 : 		 Трейлер нового сингла WATAIN

15 май 2013 : 		 Новый сингл WATAIN выйдет в конце июня
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Новое видео WATAIN



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"The Howling", новое видео WATAIN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Agony & Ecstasy of Watain", выход которого намечен на 29 апреля на Nuclear Blast.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

грозакоммунистов


4 фев 2022, 18:29		Трек классный, но клип ... как-будто пародия на самих себя. Стукач так самый угарный)


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