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Watain

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18 янв 2021 : 		 Лидер WATAIN любит разные размеры

23 ноя 2019 : 		 Гитариста WATAIN не пустили в США

17 янв 2019 : 		 Лидер WATAIN: «Фильм о MAYHEM не откроет врата в чёрное искусство»

16 дек 2017 : 		 Видео с текстом от WATAIN

31 окт 2017 : 		 Новое видео WATAIN

4 окт 2017 : 		 Новый сингл WATAIN выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Новый альбом WATAIN выйдет зимой

21 окт 2015 : 		 Документальный фильм о лидере WATAIN выйдет осенью

29 сен 2015 : 		 Переиздания WATAIN выйдут в октябре

10 янв 2015 : 		 WATAIN воздали должное BATHORY

8 янв 2015 : 		 Вокалист WATAIN: "Блэк металл просто не вписывается в образ жизни в США"

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления WATAIN

15 дек 2013 : 		 Видео с выступления WATAIN

10 дек 2013 : 		 Видео с выступления WATAIN

7 дек 2013 : 		 Новое видео WATAIN

21 авг 2013 : 		 Новый альбом WATAIN доступен для прослушивания

18 июл 2013 : 		 Новая песня WATAIN

10 июл 2013 : 		 Варианты изданий WATAIN

24 июн 2013 : 		 Видео с текстом от WATAIN

13 июн 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WATAIN

10 июн 2013 : 		 Потрековый разбор новых песен WATAIN

3 июн 2013 : 		 Трейлер нового сингла WATAIN

15 май 2013 : 		 Новый сингл WATAIN выйдет в конце июня

1 май 2013 : 		 Новый альбом WATAIN выйдет в августе

18 янв 2013 : 		 WATAIN приступили к записи

25 ноя 2012 : 		 Профессиональная съемка с выступления WATAIN
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Лидер WATAIN любит разные размеры



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Вокалист WATAIN Erik Danielsson в рамках интервью (конец 2019 года) Heavy New York рассказал о том, как размеры площадок влияют на его шоу:

«На самом деле это не проблема. Я думаю, что это проблема, которую мы ценим. Потому что я вижу... Наши друзья из [шведской группы] GHOST, например, сейчас в этом турне по арене — красивая сценическая установка, чертовски крутое шоу — но это точно такая же установка каждый вечер, усилители в одинаковых точках каждый вечер. В этом есть что-то, что я... Я не знаю. Это здорово, но мне очень нравится делать каждый вечер разные инсталляции, потому что это заставляет тебя быть бдительным, вещи становятся немного непредсказуемыми, и есть больше места для стихийных явлений. Вот что мне в этом нравится... Тот факт, что каждый вечер всё по-другому — это что-то добавляет, а не отнимает, по крайней мере, лично для меня!»

WATAIN Frontman:





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


18 янв 2021, 07:02		Тот кто пишет такие заголовки - скрытый гей


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