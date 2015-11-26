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Лидер WATAIN любит разные размеры



Вокалист WATAIN Erik Danielsson в рамках интервью (конец 2019 года) Heavy New York рассказал о том, как размеры площадок влияют на его шоу:



«На самом деле это не проблема. Я думаю, что это проблема, которую мы ценим. Потому что я вижу... Наши друзья из [шведской группы] GHOST, например, сейчас в этом турне по арене — красивая сценическая установка, чертовски крутое шоу — но это точно такая же установка каждый вечер, усилители в одинаковых точках каждый вечер. В этом есть что-то, что я... Я не знаю. Это здорово, но мне очень нравится делать каждый вечер разные инсталляции, потому что это заставляет тебя быть бдительным, вещи становятся немного непредсказуемыми, и есть больше места для стихийных явлений. Вот что мне в этом нравится... Тот факт, что каждый вечер всё по-другому — это что-то добавляет, а не отнимает, по крайней мере, лично для меня!»













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