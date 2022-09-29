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*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Watain

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29 сен 2022 : 		 Лидер WATAIN: «Металл должны сочинять те, кто живёт этой культурой»

27 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления WATAIN

29 апр 2022 : 		 Концертное видео WATAIN

31 мар 2022 : 		 Новое видео WATAIN

3 мар 2022 : 		 Видео с текстом от WATAIN

4 фев 2022 : 		 Новое видео WATAIN

6 авг 2021 : 		 WATAIN на NUCLEAR BLAST RECORDS

20 янв 2021 : 		 Лидер WATAIN: «Обращайте внимание не на кровь а на выступление»

18 янв 2021 : 		 Лидер WATAIN любит разные размеры

23 ноя 2019 : 		 Гитариста WATAIN не пустили в США

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4 окт 2017 : 		 Новый сингл WATAIN выйдет осенью

3 авг 2017 : 		 Новый альбом WATAIN выйдет зимой

21 окт 2015 : 		 Документальный фильм о лидере WATAIN выйдет осенью

29 сен 2015 : 		 Переиздания WATAIN выйдут в октябре

10 янв 2015 : 		 WATAIN воздали должное BATHORY

8 янв 2015 : 		 Вокалист WATAIN: "Блэк металл просто не вписывается в образ жизни в США"

23 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления WATAIN

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10 дек 2013 : 		 Видео с выступления WATAIN

7 дек 2013 : 		 Новое видео WATAIN

21 авг 2013 : 		 Новый альбом WATAIN доступен для прослушивания

18 июл 2013 : 		 Новая песня WATAIN

10 июл 2013 : 		 Варианты изданий WATAIN
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Лидер WATAIN: «Металл должны сочинять те, кто живёт этой культурой»



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Erik'a Danielsson'a попросили уточнить недавний комментарий о том, что «металл должны сочинять люди, которые живут металлической жизнью»:

«Я считаю, что так и должно быть, я не воспринимаю металл как какую-то вещь, которую может исполнять кто-то другой, кроме тех, кто глубоко связан с этой формой, не только музыки, но и субкультуры и образом жизни в целом. Конечно, вы можете — конечно, вы можете содрать рифф из IRON MAIDEN, даже если вы скейтер, — но для меня металл, который всегда вызывал наибольший интерес, металл, который всегда потрясал мою душу, всегда был написан свободными духом, вне закона, свободомыслящими настоящими мужчинами и женщинами из мира рок-н-ролла. И так оно и есть, это невозможно игнорировать. Если бы я был молодым парнем, желающим написать песню о любви, я бы, наверное, подождал с написанием этой песни до тех пор, пока не буду влюблён. А если бы я писал песню о смерти, я бы, наверное, подождал, пока не испытаю её на себе. То же самое, но в более широком контексте, происходит и с металлической музыкой. Я думаю, что она требует личной принадлежности, какой-то глубоко укоренившейся совместимости между артистом и музыкой. Это моё глубокое убеждение».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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29 сен 2022
WahrandPhain
Ахахаха какой же пидорас лицемерный.
Эрик Даниельсон в интервью: мы волки, что охотятся за вашими дочерьми.
Эрик Даниельсон в жизни: ой мы ни будем участвовать в том фестивале, там группы похожие
на фашистские, а вдруг нас отменять?(

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