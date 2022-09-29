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Лидер WATAIN: «Металл должны сочинять те, кто живёт этой культурой»



Erik'a Danielsson'a попросили уточнить недавний комментарий о том, что «металл должны сочинять люди, которые живут металлической жизнью»:



«Я считаю, что так и должно быть, я не воспринимаю металл как какую-то вещь, которую может исполнять кто-то другой, кроме тех, кто глубоко связан с этой формой, не только музыки, но и субкультуры и образом жизни в целом. Конечно, вы можете — конечно, вы можете содрать рифф из IRON MAIDEN, даже если вы скейтер, — но для меня металл, который всегда вызывал наибольший интерес, металл, который всегда потрясал мою душу, всегда был написан свободными духом, вне закона, свободомыслящими настоящими мужчинами и женщинами из мира рок-н-ролла. И так оно и есть, это невозможно игнорировать. Если бы я был молодым парнем, желающим написать песню о любви, я бы, наверное, подождал с написанием этой песни до тех пор, пока не буду влюблён. А если бы я писал песню о смерти, я бы, наверное, подождал, пока не испытаю её на себе. То же самое, но в более широком контексте, происходит и с металлической музыкой. Я думаю, что она требует личной принадлежности, какой-то глубоко укоренившейся совместимости между артистом и музыкой. Это моё глубокое убеждение».







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