3 мар 2022



Видео с текстом от WATAIN



WATAIN опубликовали официальное видео с текстом на песню "Serimosa". Этот трек взят из нового альбома "The Agony & Ecstasy of Watain", выход которого намечен на 29 апреля на Nuclear Blast.



















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