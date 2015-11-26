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Watain

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Лидер WATAIN: «Обращайте внимание не на кровь а на выступление»



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Гитарист WATAIN Erik Danielsson перед выступлением на фестивале Rock Hard Festival в 2019 году в интервью "Rockpalast" посоветовал людям больше внимания уделять самому выступлению, а не заострять внимание на кровавых ритуалах.

Об использовании крови:

«Мы используем несколько различных ингредиентов, когда выступаем вживую, и делаем это уже в течение многих лет. Есть разница между тем, как мы это воспринимаем, и причинами, по которым мы лично решаем это делать, и тем, как аудитория воспринимает это и извлекает из этого свой собственный опыт. Когда речь идёт о причинах, почему мы это делаем, это личное, и я могу просто сказать, что все эти ингредиенты выбраны не просто так. Это очень важные элементы в шоу, но говорить о том, что они формируют, то, что они создают — это, я считаю, более актуальная часть в данном контексте... Мне нравится думать об этом как: "Как часто человек сталкивается с огненным морем и варварами, покрытыми кровью, которые всего в нескольких метрах от него, в потной толпе с громкими, бьющими барабанами и гипнотической, церемониальной музыкой". Совокупность этого, я считаю и интересна, и я предпочитаю, чтобы люди сосредоточились на совокупности, а не на конкретных причинах. Конкретные причины действительно существуют, но это больше для нашей личной заинтересованности».

О том, беспокоится ли он о том, чтобы получить необходимое разрешение на использование крови во время концертов группы:

«Вся наша жизнь такова. Всё, что мы делаем. Если мы решаем делать что-то, что выходит за рамки и "против правил", — что-то, что запрещено, или что-то, что хорошо для тебя, но, может быть, не хорошо для всех остальных — тогда ты должен... Оставить место для неудач. Не всегда может найтись защитная страховка. WATAIN поощряет хаотичные обстоятельства и непредсказуемые сценарии. Это не безопасная зона».



ERIK DANIELSSON Prefers People To Consider The




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