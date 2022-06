27 июн 2022



Профессиональное видео полного выступления WATAIN



Профессиональное видео полного выступления WATAIN, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Death's Cold Dark"

"Malfeitor"

"The Howling"

"Leper’s Grace"

"Black Flames March"

"Reaping Death"

"Serimosa"

Ecstasies In Night Infinite"

"Stellarvore"

"Towards The Sanctuary"

"The Serpent's Chalice"







