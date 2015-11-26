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Entombed

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17 фев 2019 : 		 ENTOMBED анонсировали нечто новое в видео

25 сен 2018 : 		 MESSIAH MARCOLIN присоединился на сцене к ENTOMBED A.D.

31 авг 2018 : 		 Новая песня ENTOMBED A.D.

22 апр 2018 : 		 ENTOMBED A.D.: клип из студии

16 апр 2018 : 		 ENTOMBED A.D. начали запись третьего альбома

1 дек 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D. на Wacken Open Air 2016

31 окт 2017 : 		 Новый релиз ENTOMBED выйдет осенью

30 окт 2017 : 		 ENTOMBED A.D. выпустят новый альбом в 2018

20 окт 2017 : 		 Трейлер винилового издания ENTOMBED

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании ENTOMBED

5 июн 2017 : 		 LG PETROV не сдается

23 май 2017 : 		 Дело по поводу имени ENTOMBED закончено

10 фев 2017 : 		 Пиво от ENTOMBED

22 янв 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D.

26 дек 2016 : 		 У ENTOMBED нет планов на дальнейшие концерты

25 ноя 2016 : 		 ENTOMBED исполнили целиком 'Clandestine'

30 окт 2016 : 		 Новый состав ENTOMBED дебютировал на сцене

27 окт 2016 : 		 Фото нового состава ENTOMBED

25 окт 2016 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.

22 окт 2016 : 		 Музыканты MORBUS CHRON выступят с ENTOMBED

22 сен 2016 : 		 ENTOMBED планируют концертный релиз

12 сен 2016 : 		 Сборник лучшего от ENTOMBED

13 июн 2016 : 		 ENTOMBED хотят выпустить новый альбом

14 май 2016 : 		 Оригинальные участники ENTOMBED исполнят старые песни группы

8 мар 2016 : 		 Рассказ о делюкс-издании нового альбома ENTOMBED A.D.

19 фев 2016 : 		 Новое видео ENTOMBED A.D.
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ENTOMBED анонсировали нечто новое в видео



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Легендарные шведские дэт-металлисты ENTOMBED выпустили в январе свой ЕР "To Ride, Shoot Straight And Speak The Truth" и анонсируют нечто новое в видео, опубликованном ниже.

ENTOMBED Teasing





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