сегодня



Выходит пиво в честь вокалиста ENTOMBED



Пиво в честь вокалиста ENTOMBED Ларса-Йёран Петрова будет представлено в рамках Gefle Metal Festival — также заявлено эксклюзивное выступление ENTOMBED.







+3 -0



просмотров: 186

