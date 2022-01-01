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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 26
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*DAVID ELLEFSON в DIETH 15
*CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023? 10
*KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался п... 9
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Entombed

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16 июл 2022 : 		 Выходит пиво в честь вокалиста ENTOMBED

15 июл 2022 : 		 Музыканты VENOM, AT THE GATES, UNLEASHED выступили с ENTOMBED

16 май 2022 : 		 Переиздание ENTOMBED выйдет летом

15 окт 2021 : 		 ENTOMBED выступят на фестивале

24 ноя 2020 : 		 Участники TESTAMENT, MEGADETH, CARCASS, ABSYMAL DAWN исполняют ENTOMBED

26 авг 2020 : 		 Пазлы ENTOMBED выйдут осенью

5 июн 2019 : 		 Успехи в чартах ENTOMBED

19 апр 2019 : 		 Фрагмент концертного релиза ENTOMBED

8 мар 2019 : 		 Фрагмент концертного релиза ENTOMBED

24 фев 2019 : 		 Концертный релиз ENTOMBED выйдет весной

17 фев 2019 : 		 ENTOMBED анонсировали нечто новое в видео

31 окт 2017 : 		 Новый релиз ENTOMBED выйдет осенью

20 окт 2017 : 		 Трейлер винилового издания ENTOMBED

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании ENTOMBED

5 июн 2017 : 		 LG PETROV не сдается

23 май 2017 : 		 Дело по поводу имени ENTOMBED закончено

10 фев 2017 : 		 Пиво от ENTOMBED

22 янв 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D.

26 дек 2016 : 		 У ENTOMBED нет планов на дальнейшие концерты

25 ноя 2016 : 		 ENTOMBED исполнили целиком 'Clandestine'

30 окт 2016 : 		 Новый состав ENTOMBED дебютировал на сцене

27 окт 2016 : 		 Фото нового состава ENTOMBED

22 окт 2016 : 		 Музыканты MORBUS CHRON выступят с ENTOMBED

22 сен 2016 : 		 ENTOMBED планируют концертный релиз

12 сен 2016 : 		 Сборник лучшего от ENTOMBED

13 июн 2016 : 		 ENTOMBED хотят выпустить новый альбом
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Выходит пиво в честь вокалиста ENTOMBED



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Пиво в честь вокалиста ENTOMBED Ларса-Йёран Петрова будет представлено в рамках Gefle Metal Festival — также заявлено эксклюзивное выступление ENTOMBED.




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