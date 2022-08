сегодня



Ветераны Бразилии чтут ENTOMBED



Квартет бразильских ветеранов — Eduardo "Clark" Monteiro (A Sorrowful Dream, Unmaker), Fabrício Bertolozi (Dyingbreed, Horror Chamber), Paulo Wilges (Mortal Touch, Aterro, Baal Hamon) и продюсер Roger "Earth" Fingle (Seduced By Suicide, Blood Tears) почтили память вокалиста ENTOMBED исполнением "Out Of Hand".







