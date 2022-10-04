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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 25
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 16
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 13
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Entombed

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4 окт 2022 : 		 Переиздание ENTOMBED попало в чарты

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2 авг 2022 : 		 Переиздание ENTOMBED попало в чарты

16 июл 2022 : 		 Выходит пиво в честь вокалиста ENTOMBED

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16 май 2022 : 		 Переиздание ENTOMBED выйдет летом

15 окт 2021 : 		 ENTOMBED выступят на фестивале

24 ноя 2020 : 		 Участники TESTAMENT, MEGADETH, CARCASS, ABSYMAL DAWN исполняют ENTOMBED

26 авг 2020 : 		 Пазлы ENTOMBED выйдут осенью

5 июн 2019 : 		 Успехи в чартах ENTOMBED

19 апр 2019 : 		 Фрагмент концертного релиза ENTOMBED

8 мар 2019 : 		 Фрагмент концертного релиза ENTOMBED

24 фев 2019 : 		 Концертный релиз ENTOMBED выйдет весной

17 фев 2019 : 		 ENTOMBED анонсировали нечто новое в видео

31 окт 2017 : 		 Новый релиз ENTOMBED выйдет осенью

20 окт 2017 : 		 Трейлер винилового издания ENTOMBED

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5 июн 2017 : 		 LG PETROV не сдается

23 май 2017 : 		 Дело по поводу имени ENTOMBED закончено

10 фев 2017 : 		 Пиво от ENTOMBED

22 янв 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D.

26 дек 2016 : 		 У ENTOMBED нет планов на дальнейшие концерты

25 ноя 2016 : 		 ENTOMBED исполнили целиком 'Clandestine'

30 окт 2016 : 		 Новый состав ENTOMBED дебютировал на сцене

27 окт 2016 : 		 Фото нового состава ENTOMBED

22 окт 2016 : 		 Музыканты MORBUS CHRON выступят с ENTOMBED
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Переиздание ENTOMBED попало в чарты



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Переизданная версия альбома ENTOMBED "Morning Star" попала сразу в четыре шведских чарта:

- Weekly Vinyl Chart - #1
- Weekly Hard Rock Chart - #1
- Weekly Album Chart (physical and digital) - #10
- Weekly Album Chart 2 (physical) - #2

ENTOMBED - Morning Star Re-Issue Lands On Four Separate Charts In Sweden And Hits #1




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4 окт 2022
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smolet18-02-44
Да, рад. Только не повезло Петрову, не самая худшая группа была.

просмотров: 463

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