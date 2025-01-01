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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 173
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 140
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 79
*Обновленное видео HELLOWEEN 76
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Entombed

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2 мар 2025 : 		 ENTOMBED в студии

4 окт 2022 : 		 Переиздание ENTOMBED попало в чарты

25 авг 2022 : 		 Ветераны Бразилии чтут ENTOMBED

2 авг 2022 : 		 Переиздание ENTOMBED попало в чарты

16 июл 2022 : 		 Выходит пиво в честь вокалиста ENTOMBED

15 июл 2022 : 		 Музыканты VENOM, AT THE GATES, UNLEASHED выступили с ENTOMBED

16 май 2022 : 		 Переиздание ENTOMBED выйдет летом

15 окт 2021 : 		 ENTOMBED выступят на фестивале

24 ноя 2020 : 		 Участники TESTAMENT, MEGADETH, CARCASS, ABSYMAL DAWN исполняют ENTOMBED

26 авг 2020 : 		 Пазлы ENTOMBED выйдут осенью

5 июн 2019 : 		 Успехи в чартах ENTOMBED

19 апр 2019 : 		 Фрагмент концертного релиза ENTOMBED

8 мар 2019 : 		 Фрагмент концертного релиза ENTOMBED

24 фев 2019 : 		 Концертный релиз ENTOMBED выйдет весной

17 фев 2019 : 		 ENTOMBED анонсировали нечто новое в видео

31 окт 2017 : 		 Новый релиз ENTOMBED выйдет осенью

20 окт 2017 : 		 Трейлер винилового издания ENTOMBED

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании ENTOMBED

5 июн 2017 : 		 LG PETROV не сдается

23 май 2017 : 		 Дело по поводу имени ENTOMBED закончено

10 фев 2017 : 		 Пиво от ENTOMBED

22 янв 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D.

26 дек 2016 : 		 У ENTOMBED нет планов на дальнейшие концерты

25 ноя 2016 : 		 ENTOMBED исполнили целиком 'Clandestine'

30 окт 2016 : 		 Новый состав ENTOMBED дебютировал на сцене

27 окт 2016 : 		 Фото нового состава ENTOMBED
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|||| сегодня

ENTOMBED в студии



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ENTOMBED приступили к работу в студии над новым материалом — последняя запись коллектива, "Serpent Saints: The Ten Amendments", вышла 18 лет назад:

«Возвращение в студию - после стольких лет! Мы начали работать над новым материалом в студии Nicke - копались в риффах, мелодиях и вообще во всем. Мы даже вытерли пыль с Peavey Studio Pro 40, того самого усилителя, который использовался на «Left Hand Path», чтобы проверить, осталось ли в нем хоть немного магии.

Все складывается, и нам не терпится поскорее поделиться с вами новыми впечатлениями. Оставайтесь с нами!»






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