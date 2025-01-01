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ENTOMBED в студии



ENTOMBED приступили к работу в студии над новым материалом — последняя запись коллектива, "Serpent Saints: The Ten Amendments", вышла 18 лет назад:



«Возвращение в студию - после стольких лет! Мы начали работать над новым материалом в студии Nicke - копались в риффах, мелодиях и вообще во всем. Мы даже вытерли пыль с Peavey Studio Pro 40, того самого усилителя, который использовался на «Left Hand Path», чтобы проверить, осталось ли в нем хоть немного магии.



Все складывается, и нам не терпится поскорее поделиться с вами новыми впечатлениями. Оставайтесь с нами!»











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