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*Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA 26
*Новое видео BEHEMOTH 23
*DIMMU BORGIR обновили альбом 15
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 13
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 12
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Entombed

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2 авг 2022 : 		 Переиздание ENTOMBED попало в чарты

16 июл 2022 : 		 Выходит пиво в честь вокалиста ENTOMBED

15 июл 2022 : 		 Музыканты VENOM, AT THE GATES, UNLEASHED выступили с ENTOMBED

16 май 2022 : 		 Переиздание ENTOMBED выйдет летом

15 окт 2021 : 		 ENTOMBED выступят на фестивале

24 ноя 2020 : 		 Участники TESTAMENT, MEGADETH, CARCASS, ABSYMAL DAWN исполняют ENTOMBED

26 авг 2020 : 		 Пазлы ENTOMBED выйдут осенью

5 июн 2019 : 		 Успехи в чартах ENTOMBED

19 апр 2019 : 		 Фрагмент концертного релиза ENTOMBED

8 мар 2019 : 		 Фрагмент концертного релиза ENTOMBED

24 фев 2019 : 		 Концертный релиз ENTOMBED выйдет весной

17 фев 2019 : 		 ENTOMBED анонсировали нечто новое в видео

31 окт 2017 : 		 Новый релиз ENTOMBED выйдет осенью

20 окт 2017 : 		 Трейлер винилового издания ENTOMBED

15 сен 2017 : 		 Рассказ о виниловом издании ENTOMBED

5 июн 2017 : 		 LG PETROV не сдается

23 май 2017 : 		 Дело по поводу имени ENTOMBED закончено

10 фев 2017 : 		 Пиво от ENTOMBED

22 янв 2017 : 		 Видео с выступления ENTOMBED A.D.

26 дек 2016 : 		 У ENTOMBED нет планов на дальнейшие концерты

25 ноя 2016 : 		 ENTOMBED исполнили целиком 'Clandestine'

30 окт 2016 : 		 Новый состав ENTOMBED дебютировал на сцене

27 окт 2016 : 		 Фото нового состава ENTOMBED

22 окт 2016 : 		 Музыканты MORBUS CHRON выступят с ENTOMBED

22 сен 2016 : 		 ENTOMBED планируют концертный релиз

12 сен 2016 : 		 Сборник лучшего от ENTOMBED
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Переиздание ENTOMBED попало в чарты



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Переизданный в честь 25-летия альбом ENTOMBED "DCLXVI: To Ride, Shoot Straight And Speak The Truth" попал в чарты Швеции:

#6 - Album charts (both physical and digital)
#1 - Physical 
#1 - Vinyl 
#1 - Hard Rock 

ENTOMBED - 25th Anniversary Edition Of DCLXVI: To Ride, Shoot Straight And Speak The Truth Enters The Swedish Charts Again




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