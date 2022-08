сегодня



Переиздание ENTOMBED попало в чарты



Переизданный в честь 25-летия альбом ENTOMBED "DCLXVI: To Ride, Shoot Straight And Speak The Truth" попал в чарты Швеции:



#6 - Album charts (both physical and digital)

#1 - Physical

#1 - Vinyl

#1 - Hard Rock







+0 -0



просмотров: 121