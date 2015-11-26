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Entombed

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ENTOMBED выступят на фестивале



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Группа ENTOMBED в составе Alex Hellid (гитара), Uffe Cederlund (гитара) и Nicke Andersson (барабаны), а также Jörgen Sandström, игравший в группе с 1995 по 2004 годы, соберутся для выступления на Gefle Metal Festival, который будет проходить 14–16 июля в Gävle, Швеция. В сете также будут задействованы другие участники ENTOMBED и известные музыканты.

ENTOMBED To Reunite For




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