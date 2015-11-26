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Концертный релиз ENTOMBED выйдет весной



ENTOMBED выпустят концертную пластинку, запись которой проходила 12 ноября 2016 года в Мальмё. "Clandestine - Live" будет доступен на CD, на CD с футболкой и двойном виниле 17 мая.















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