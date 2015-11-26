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CHRIS POLAND : «Менеджер сказала мне: "Если ты присоединишься к этой группе — ты умрёшь"»



Бывший гитарист MEGADETH Chris Poland рассказал Eonmusic о работе с группой, о том, почему он не вернулся в команду, несмотря на приглашение, поступившее перед выходом альбома 1990 года "Rust In Peace", и его соображениях о присоединении к бывшим коллегам во время гипотетического включения в Зал славы рок-н-ролла.



Рассказав, о том, что ему поступало предложение вернуться к ветеранам трэш-сцены для их прорывного релиза "Rust In Peace", Chris, игравший в группе на стадии демо-записи альбома 1990 года, сказал, что он пересмотрел своё решение, когда осознал, что согласие на эту работу могло иметь для него ужасные последствия.



«Реюнион почти уже состоялся, мой менеджер Janie Hoffman сказала мне, что они хотят видеть меня в группе, но потом она добавила: "Знаешь что? Если ты присоединишься к этой группе — ты умрёшь».



Гитарист, вылечившийся от героиновой зависимости, сказал, что именно осознание этого вкупе с предложением сольного контракта удержало его от согласия на эту работу.



«Я думал об этом. Я собирался сделать это. Но, уже почти подойдя к черте, я сказал себе: "Знаешь что? Я не буду этого делать". Менеджер мне просто сказала: "У тебя уже есть контракт. Есть контракт для твоего собственного дела, которое ты любишь. Зачем тебе рисковать и испытывать судьбу в группе, когда теперь ты чист, а эти парни могут быть снова постоянно под кайфом? И даже если это не так, тебе хватит только месяца, чтобы опять сесть на иглу».



Признавшись, что не поддерживает контакт с бывшими коллегами по группе, Chris вместе с этим не отрицает того, что он был бы рад подняться на сцену вместе с ними, если MEGADETH включат в Зал славы рок-н-ролла:



«Это правда. У меня нет проблем ни с кем из них. Как я уже сказал, у каждого своя собственная жизнь. Если у кого-то были какие-то проблемы с прошлым, они должны уже были с ними разобраться».











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