18 янв 2025



CHRIS POLAND: «Kiko лучше всех других гитаристов MEGADETH»



Chris Poland'a в интервью Ultimate Guitar попросили назвать лучшего гитариста MEGADETH (ну, кроме себя любимого):



«Мне нравится Marty [Friedman], мне нравится его вклад в MEGADETH. Но я считаю, что Kiko [Loureiro] для меня лучший из всех. Мне нравится, как он играет, наверное, он лучше всех. Но Marty был бы на твёрдом втором месте».



Я видел концерт MEGADETH прошлым летом и был удивлён, что Dave играл не так много соло, как я ожидал, в основном солировал Teemu. Как часто Dave играл соло, когда ты был в MEGADETH?



«Он играл соло очень часто. На первом альбоме у меня даже не было соло. Ну, может быть, пару, но Клифф Култрери [исполнительный директор A&R]... Кажется, это был Клифф, я не помню. Я уже стар. В общем, он уговорил Dave'a разрешить мне играть больше соло. Но когда я был в MEGADETH, даже на "The System Has Failed" Dave играл соло всё время. А он считает соло одной из частей песни, и вживую он всегда играл одно и то же соло. И он обижался на меня, если я этого не делал.



Иногда на концертах я просто переключался в режим соло и каким-то образом играл его. Потому что обычно, когда я играю соло, я не могу его повторить. Я нахожусь в моменте, и что бы ни случилось, повторить это очень сложно, потому что есть определённые способы сделать это, например бенды. И единственное, что я действительно могу повторить, это соло в "Peace Sells", потому что оно довольно простое. Но на первой пластинке некоторые из соло были довольно сложными — я никак не мог сыграть их дважды.



Я играл соло вживую с Dave'ом — я говорю о сотнях концертов — и в один прекрасный день у меня наконец получилось соло, как будто оно вернулось ко мне, потому что я играл это соло столько раз, что вернулся к этой идее. И он был очень доволен. После выступления он сказал: "Чувак, ты сыграл это соло! Оно было точно таким же, как на записи". Я подумал: "Вот это да, наверное, я должен был делать это каждый вечер, если бы мог". Но обычно я не могу этого сделать».







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