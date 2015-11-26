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Chris Poland

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8 фев 2022 : 		 Бывший гитарист MEGADETH не разговаривал с Dave'ом почти два десятилетия

6 окт 2021 : 		 CHRIS POLAND: «Мне повезло уйти из MEGADETH»

6 мар 2021 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

13 дек 2020 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

28 май 2020 : 		 CHRIS POLAND выпустил новый альбом

23 дек 2019 : 		 CHRIS POLAND работает над автобиографией

28 авг 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на лейбле басиста MEGADETH

30 май 2019 : 		 CHRIS POLAND и DAVID ELLEFSON вновь вместе

9 мар 2019 : 		 CHRIS POLAND: «Менеджер сказала мне: "Если ты присоединишься к этой группе — ты умрёшь"»

21 сен 2016 : 		 CHRIS POLAND: «Mustaine плакал днями напролёт после смерти Клиффа»

30 окт 2015 : 		 Бывший участник MEGADETH покинул состав группы бывших участников MEGADETH

22 июл 2015 : 		 CHRIS POLAND и NICK MENZA выступили на благотворительном шоу

18 фев 2013 : 		 CHRIS POLAND: "Я никогда не был особым поклонником хэви-металла”.

30 ноя 2012 : 		 CHRIS POLAND на сингле LION_DROME

30 окт 2010 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на сингле GASHEAD
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Бывший гитарист MEGADETH не разговаривал с Dave'ом почти два десятилетия



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В новом интервью Пьеру Гутьерресу из Rock Talks бывший гитарист MEGADETH Chris Poland рассказал о судебном иске, который он подал против Dave'a Mustaine'a в связи с переизданием в 2004 году альбома группы "Rust In Peace", содержащего демо-записи, на которых песни исполнял Chris:

«Я знаю, что после того, как [Dave] выпустил демо-соло или что-то в этом роде, было много шума. И я не мог дозвониться до Dave'a. Я звонил его менеджеру 10 раз и наконец-то на одиннадцатый раз оставил сообщение. Я сказал: "Если вы мне не перезвоните, вы будете разговаривать с моим адвокатом". И вот он мне перезвонил. А потом он оскорбил меня и сказал мне: "Ну, Крис, всё, что ты сделал, это пара соло, а мы с Dave'ом думали, что ты сделаешь это просто для фанатов". А я такой: "Эй, я сделал это для фанатов, но все остальные получают деньги. Я бы хотел получить за это вознаграждение". Так что потом они просто раздули из мухи слона. Меня все принижали и говорили: "Да ладно. Правда?" Люди любят драму, я думаю. Я не знаю».

Затем Chris сказал, что он не общался с Mustaine'ом почти два десятилетия:

«Я не разговаривал с Dave'ом с тех пор, как... Не помню сколько. Наверное, с тех пор, как я записал "The System [Has Failed]". После спора о переиздании альбома "Rust In Peace" 2004 года он сказал: "Всё. Chris разрушил нашу дружбу". А я такой: "Да ладно. Правда?" Но... неважно».

Ex-MEGADETH Guitarist CHRIS POLAND Hasn





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