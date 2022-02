сегодня



Бывший гитарист MEGADETH не разговаривал с Dave'ом почти два десятилетия



В новом интервью Пьеру Гутьерресу из Rock Talks бывший гитарист MEGADETH Chris Poland рассказал о судебном иске, который он подал против Dave'a Mustaine'a в связи с переизданием в 2004 году альбома группы "Rust In Peace", содержащего демо-записи, на которых песни исполнял Chris:



«Я знаю, что после того, как [Dave] выпустил демо-соло или что-то в этом роде, было много шума. И я не мог дозвониться до Dave'a. Я звонил его менеджеру 10 раз и наконец-то на одиннадцатый раз оставил сообщение. Я сказал: "Если вы мне не перезвоните, вы будете разговаривать с моим адвокатом". И вот он мне перезвонил. А потом он оскорбил меня и сказал мне: "Ну, Крис, всё, что ты сделал, это пара соло, а мы с Dave'ом думали, что ты сделаешь это просто для фанатов". А я такой: "Эй, я сделал это для фанатов, но все остальные получают деньги. Я бы хотел получить за это вознаграждение". Так что потом они просто раздули из мухи слона. Меня все принижали и говорили: "Да ладно. Правда?" Люди любят драму, я думаю. Я не знаю».



Затем Chris сказал, что он не общался с Mustaine'ом почти два десятилетия:



«Я не разговаривал с Dave'ом с тех пор, как... Не помню сколько. Наверное, с тех пор, как я записал "The System [Has Failed]". После спора о переиздании альбома "Rust In Peace" 2004 года он сказал: "Всё. Chris разрушил нашу дружбу". А я такой: "Да ладно. Правда?" Но... неважно».













