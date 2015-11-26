Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 49
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 29
[= ||| все новости группы



*

Chris Poland

*



17 фев 2022 : 		 CHRIS POLAND: «"Liar" — это про меня, да»

15 фев 2022 : 		 CHRIS POLAND об увольнении DAVID ELLEFSON

8 фев 2022 : 		 Бывший гитарист MEGADETH не разговаривал с Dave'ом почти два десятилетия

6 окт 2021 : 		 CHRIS POLAND: «Мне повезло уйти из MEGADETH»

6 мар 2021 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

13 дек 2020 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

28 май 2020 : 		 CHRIS POLAND выпустил новый альбом

23 дек 2019 : 		 CHRIS POLAND работает над автобиографией

28 авг 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на лейбле басиста MEGADETH

30 май 2019 : 		 CHRIS POLAND и DAVID ELLEFSON вновь вместе

9 мар 2019 : 		 CHRIS POLAND: «Менеджер сказала мне: "Если ты присоединишься к этой группе — ты умрёшь"»

21 сен 2016 : 		 CHRIS POLAND: «Mustaine плакал днями напролёт после смерти Клиффа»

30 окт 2015 : 		 Бывший участник MEGADETH покинул состав группы бывших участников MEGADETH

22 июл 2015 : 		 CHRIS POLAND и NICK MENZA выступили на благотворительном шоу

18 фев 2013 : 		 CHRIS POLAND: "Я никогда не был особым поклонником хэви-металла”.

30 ноя 2012 : 		 CHRIS POLAND на сингле LION_DROME

30 окт 2010 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на сингле GASHEAD
| - |

|||| сегодня

CHRIS POLAND: «"Liar" — это про меня, да»



*
zoom
*
* *
CHRIS POLAND в рамках недавнего интервью подтвердил, что песня "Liar", вошедшая в альбом "So Far, So Good... So What?", была написана про него:

«О да, очевидно, что Dave был очень зол на меня из-за моего ухода из группы — ну то есть когда он меня, по сути, выгнал».

На вопрос о том, вызвали ли слова песни ярость у него, когда он впервые узнал, что «послужил вдохновением» для этого трека, он сказали:

«Ну нет же. Ну чья бы корова мычала, чувак. Когда ты наставляешь на кого-то палец, три смотрят в твою сторону. Я лишь закатил глаза и подумал: "Он на серьёзных щщах, что ли?"»

CHRIS POLAND On Being DAVE MUSTAINE





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


17 фев 2022, 16:45		Не ну ладно Крис . В то время все в группе плотно сидели на наркоте но ни Мастейн не Элеффсон втихаря не продавали общее обуродование что бы купить дозу а ты это делал и не раз . Так что ...........


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 194

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом