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CHRIS POLAND: «"Liar" — это про меня, да»
CHRIS POLAND в рамках недавнего интервью подтвердил, что песня "Liar", вошедшая в альбом "So Far, So Good... So What?", была написана про него:
«О да, очевидно, что Dave был очень зол на меня из-за моего ухода из группы — ну то есть когда он меня, по сути, выгнал».
На вопрос о том, вызвали ли слова песни ярость у него, когда он впервые узнал, что «послужил вдохновением» для этого трека, он сказали:
«Ну нет же. Ну чья бы корова мычала, чувак. Когда ты наставляешь на кого-то палец, три смотрят в твою сторону. Я лишь закатил глаза и подумал: "Он на серьёзных щщах, что ли?"»
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olly71
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