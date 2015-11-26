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Chris Poland

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6 окт 2021 : 		 CHRIS POLAND: «Мне повезло уйти из MEGADETH»

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28 май 2020 : 		 CHRIS POLAND выпустил новый альбом

23 дек 2019 : 		 CHRIS POLAND работает над автобиографией

28 авг 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на лейбле басиста MEGADETH

30 май 2019 : 		 CHRIS POLAND и DAVID ELLEFSON вновь вместе

9 мар 2019 : 		 CHRIS POLAND: «Менеджер сказала мне: "Если ты присоединишься к этой группе — ты умрёшь"»

21 сен 2016 : 		 CHRIS POLAND: «Mustaine плакал днями напролёт после смерти Клиффа»

30 окт 2015 : 		 Бывший участник MEGADETH покинул состав группы бывших участников MEGADETH

22 июл 2015 : 		 CHRIS POLAND и NICK MENZA выступили на благотворительном шоу

18 фев 2013 : 		 CHRIS POLAND: "Я никогда не был особым поклонником хэви-металла”.

30 ноя 2012 : 		 CHRIS POLAND на сингле LION_DROME

30 окт 2010 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на сингле GASHEAD
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CHRIS POLAND: «Мне повезло уйти из MEGADETH»



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CHRIS POLAND в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, скучает ли он по группе Mustaine'a:

«Мне очень нравилось играть в MEGADETH. Но там было столько драмы, что я не мог с этим смириться. Потом, когда они попросили меня присоединиться к группе [в 1990 году перед выходом альбома "Rust In Peace"], я просто не смог, потому что в то время они всё ещё продолжали злоупотреблять наркотиками. Всё, что мне нужно было сделать, это находиться рядом с людьми, употребляющими наркотики, и прошло бы не больше месяца, двух месяцев, и я бы точно решил присесть с ними.

Это дело Dave'а, а меня посадили в коробку и сказали, что делать. Для меня это не было в достаточной степени открыто. И всё открылось только позже, когда все известные группы начали ходить к терапевтам. Если какая-либо группа и нуждалась в психотерапевтах, то это были мы в эпоху "Peace Sells".

Я не жалею [об игре в MEGADETH]. Я не скучаю по этому. Я мог бы заработать много денег, но, возможно, не выжил бы. Так что мне ещё повезло».

Ex-MEGADETH Guitarist CHRIS POLAND Says He Doesn





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Nepalcev


6 окт 2021, 19:42		Конечно повезло. Не повезло Гару, которого увольнение из Меги не спасло от цирроза.

WahrandPhain


6 окт 2021, 20:24		А обязательно болтать на публику, кто что потребляет? Ну весь ты такой чистенький, ну и нахуй иди молча.

father


6 окт 2021, 20:36		Это ж маркетинговая политика Megadeth - долбить наркотики, а потом шокировать всех ужасными подробностями:) Я читал книгу Мастейна: он в красках рассказывает, как они ширялись и были аж на краю пропасти, а потом ХОБА! из ниоткуда появляется альбом с кучей сложных песен, которые уже сочинены, отрепетированы и довольно неплохо сыграны и записаны. У меня создалось такое впечатление, что они просто когда-то зацепились за этот имидж наркош, и теперь на нём едут, переиначив его в сторону "ох какие мы были плохие, послушайте, как это было ужасно", а про то, что проводилась серьёзная работа над материалом и его исполнением, рассказывать уже наоборот как-то некруто, а то ещё вдруг кто-то допустит крамольную мысль, что Мастейн сидел и сочинял тексты с тетрадкой и ручкой, а потом они с Поландом и Эллефсоном раскидывали гитарные гармонии и бэк-вокалы. Конечно прикольнее рассказывать, как они раскидывали герыч по вене и шпилили бабищ:)


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