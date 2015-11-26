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CHRIS POLAND : «Мне повезло уйти из MEGADETH»



CHRIS POLAND в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, скучает ли он по группе Mustaine'a:



«Мне очень нравилось играть в MEGADETH. Но там было столько драмы, что я не мог с этим смириться. Потом, когда они попросили меня присоединиться к группе [в 1990 году перед выходом альбома "Rust In Peace"], я просто не смог, потому что в то время они всё ещё продолжали злоупотреблять наркотиками. Всё, что мне нужно было сделать, это находиться рядом с людьми, употребляющими наркотики, и прошло бы не больше месяца, двух месяцев, и я бы точно решил присесть с ними.



Это дело Dave'а, а меня посадили в коробку и сказали, что делать. Для меня это не было в достаточной степени открыто. И всё открылось только позже, когда все известные группы начали ходить к терапевтам. Если какая-либо группа и нуждалась в психотерапевтах, то это были мы в эпоху "Peace Sells".



Я не жалею [об игре в MEGADETH]. Я не скучаю по этому. Я мог бы заработать много денег, но, возможно, не выжил бы. Так что мне ещё повезло».







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