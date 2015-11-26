Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео KREATOR 67
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 54
*EDDIE VEDDER наехал на MÖTLEY CRÜE, Nikki Sixx отв... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 34
*Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена 28
[= ||| все новости группы



*

Chris Poland

*



15 фев 2022 : 		 CHRIS POLAND об увольнении DAVID ELLEFSON

8 фев 2022 : 		 Бывший гитарист MEGADETH не разговаривал с Dave'ом почти два десятилетия

6 окт 2021 : 		 CHRIS POLAND: «Мне повезло уйти из MEGADETH»

6 мар 2021 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

13 дек 2020 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

28 май 2020 : 		 CHRIS POLAND выпустил новый альбом

23 дек 2019 : 		 CHRIS POLAND работает над автобиографией

28 авг 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на лейбле басиста MEGADETH

30 май 2019 : 		 CHRIS POLAND и DAVID ELLEFSON вновь вместе

9 мар 2019 : 		 CHRIS POLAND: «Менеджер сказала мне: "Если ты присоединишься к этой группе — ты умрёшь"»

21 сен 2016 : 		 CHRIS POLAND: «Mustaine плакал днями напролёт после смерти Клиффа»

30 окт 2015 : 		 Бывший участник MEGADETH покинул состав группы бывших участников MEGADETH

22 июл 2015 : 		 CHRIS POLAND и NICK MENZA выступили на благотворительном шоу

18 фев 2013 : 		 CHRIS POLAND: "Я никогда не был особым поклонником хэви-металла”.

30 ноя 2012 : 		 CHRIS POLAND на сингле LION_DROME

30 окт 2010 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на сингле GASHEAD
| - |

|||| 15 фев 2022

CHRIS POLAND об увольнении DAVID ELLEFSON



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью у CHRIS'ом POLAND'ом спросили, правильно ли то, что DAVID ELLEFSON, Барон Силенда, был уволен из MEGADETH из-за "сексуального скандала":

«Не совсем, нет. Не думаю. Если бы это были, например, 80-е, они бы аплодировали действиям Dave. Такова культура отмены. Но знаете... сейчас ведь Dave [лидер MEGADETH] — христианин. Может, ему просто не по себе от случившегося. Я не знаю. Dave Ellefson тоже христианин. Предполагается, что ты должен простить и забыть, и я предполагаю, что он просто не смог. Но это его дело.

И знаете что? Когда доходит до дела, мы все грешники, мужик».

Ex-MEGADETH Guitarist CHRIS POLAND On DAVID ELLEFSON's Sex Video Scandal: 'I Thought He Handled It Really Well'





Like!+7Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 636

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом