CHRIS POLAND об увольнении DAVID ELLEFSON

В рамках недавнего интервью у CHRIS'ом POLAND'ом спросили, правильно ли то, что DAVID ELLEFSON, Барон Силенда, был уволен из MEGADETH из-за "сексуального скандала":
«Не совсем, нет. Не думаю. Если бы это были, например, 80-е, они бы аплодировали действиям Dave. Такова культура отмены. Но знаете... сейчас ведь Dave [лидер MEGADETH] — христианин. Может, ему просто не по себе от случившегося. Я не знаю. Dave Ellefson тоже христианин. Предполагается, что ты должен простить и забыть, и я предполагаю, что он просто не смог. Но это его дело.
И знаете что? Когда доходит до дела, мы все грешники, мужик».
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