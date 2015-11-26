15 фев 2022



CHRIS POLAND об увольнении DAVID ELLEFSON



В рамках недавнего интервью у CHRIS'ом POLAND'ом спросили, правильно ли то, что DAVID ELLEFSON, Барон Силенда, был уволен из MEGADETH из-за "сексуального скандала":



«Не совсем, нет. Не думаю. Если бы это были, например, 80-е, они бы аплодировали действиям Dave. Такова культура отмены. Но знаете... сейчас ведь Dave [лидер MEGADETH] — христианин. Может, ему просто не по себе от случившегося. Я не знаю. Dave Ellefson тоже христианин. Предполагается, что ты должен простить и забыть, и я предполагаю, что он просто не смог. Но это его дело.



И знаете что? Когда доходит до дела, мы все грешники, мужик».







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