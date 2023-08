сегодня



CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's Buying? станет культовым»



CHRIS POLAND недавно поговорил с Guitar World, и, в частности, вспомнил свое время в MEGADETH:



«Я вышел из совершенно другой среды, чем Dave (Mustaine). Но, пожалуй, в этом и была прелесть нашей инкарнации MEGADETH. Разные мнения, вероятно, сделали музыку такой хорошей, какой она получилась.



Я вспоминаю то, что мы сделали, с большой любовью. А что касается гитары, то сейчас я играю лучше. Мои инстинкты стали острее. Но я по-прежнему делаю то, что делал всегда — полагаюсь только на свои чувства, а не на логику (смеется). И, да, мне все еще иногда трудно заново учиться. Но, черт возьми, я даже не могу передать словами, как я горжусь этими альбомами MEGADETH и как я благодарен за то, что был частью их создания.



Peace Sells... But Who's Buying? Это была серьезная пластинка, чувак. Это была серьезная запись, но я даже не догадывался об этом, пока не прошли годы. Когда я впервые услышал микс, все, что я мог сделать, это сравнить его с "Master of Puppets" METALLICA, и я был очень расстроен. После этого я больше никогда его не слушал. Но спустя годы его ремастировали, я снова переслушал альбом, и тогда я понял, что принимал участие в создании гениальной записи. Так что все это заслуга Dave Mustaine; он, наверное, это знал. Что касается меня, то мы просто играли музыку. Я и представить себе не мог, что стану частью чего-то культового. Но я рад, что стал!»







