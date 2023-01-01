Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Немецкой BIG 4 быть! 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
*BRIAN MAY: «Нам необходимо серьезно изменить философию отнош... 21
*JANNE WIRMAN: «Алекси сказал мне, что будет пить до смерти» 19
*Был ли сексуальный образ вокалистки поводом для привлечения ... 16
*Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше 15
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Немецкой BIG 4 быть! 37
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
[= ||| все новости группы



*

Chris Poland

*



3 авг 2023 : 		 CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's Buying? станет культовым»

14 июн 2023 : 		 CHRIS POLAND & DAVE LOMBARDO вместе с GRAHAM BONNET, RICK WAKEMAN & JOE BOUCHARD исполнили PINK FLOYD

15 июн 2022 : 		 CHRIS POLAND — о том, чем он занимался после ухода из MEGADETH

29 апр 2022 : 		 Аккорды от CHRIS POLAND

17 фев 2022 : 		 CHRIS POLAND: «"Liar" — это про меня, да»

15 фев 2022 : 		 CHRIS POLAND об увольнении DAVID ELLEFSON

8 фев 2022 : 		 Бывший гитарист MEGADETH не разговаривал с Dave'ом почти два десятилетия

6 окт 2021 : 		 CHRIS POLAND: «Мне повезло уйти из MEGADETH»

6 мар 2021 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

13 дек 2020 : 		 NICK MENZA, CHRIS POLAND и JAMES LOMENZO

28 май 2020 : 		 CHRIS POLAND выпустил новый альбом

23 дек 2019 : 		 CHRIS POLAND работает над автобиографией

28 авг 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на лейбле басиста MEGADETH

30 май 2019 : 		 CHRIS POLAND и DAVID ELLEFSON вновь вместе

9 мар 2019 : 		 CHRIS POLAND: «Менеджер сказала мне: "Если ты присоединишься к этой группе — ты умрёшь"»

21 сен 2016 : 		 CHRIS POLAND: «Mustaine плакал днями напролёт после смерти Клиффа»

30 окт 2015 : 		 Бывший участник MEGADETH покинул состав группы бывших участников MEGADETH

22 июл 2015 : 		 CHRIS POLAND и NICK MENZA выступили на благотворительном шоу

18 фев 2013 : 		 CHRIS POLAND: "Я никогда не был особым поклонником хэви-металла”.

30 ноя 2012 : 		 CHRIS POLAND на сингле LION_DROME

30 окт 2010 : 		 Бывший гитарист MEGADETH на сингле GASHEAD
| - |

|||| сегодня

CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's Buying? станет культовым»



zoom
CHRIS POLAND недавно поговорил с Guitar World, и, в частности, вспомнил свое время в MEGADETH:

«Я вышел из совершенно другой среды, чем Dave (Mustaine). Но, пожалуй, в этом и была прелесть нашей инкарнации MEGADETH. Разные мнения, вероятно, сделали музыку такой хорошей, какой она получилась.

Я вспоминаю то, что мы сделали, с большой любовью. А что касается гитары, то сейчас я играю лучше. Мои инстинкты стали острее. Но я по-прежнему делаю то, что делал всегда — полагаюсь только на свои чувства, а не на логику (смеется). И, да, мне все еще иногда трудно заново учиться. Но, черт возьми, я даже не могу передать словами, как я горжусь этими альбомами MEGADETH и как я благодарен за то, что был частью их создания.

Peace Sells... But Who's Buying? Это была серьезная пластинка, чувак. Это была серьезная запись, но я даже не догадывался об этом, пока не прошли годы. Когда я впервые услышал микс, все, что я мог сделать, это сравнить его с "Master of Puppets" METALLICA, и я был очень расстроен. После этого я больше никогда его не слушал. Но спустя годы его ремастировали, я снова переслушал альбом, и тогда я понял, что принимал участие в создании гениальной записи. Так что все это заслуга Dave Mustaine; он, наверное, это знал. Что касается меня, то мы просто играли музыку. Я и представить себе не мог, что стану частью чего-то культового. Но я рад, что стал!»

Former MEGADETH Guitarist CHRIS POLAND Looks Back On Peace Sells... But Who's Buying? -




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 28

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом