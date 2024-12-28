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Chris Poland

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Бывший гитарист MEGADETH: «Dave никогда не указывал никому что делать»



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CHRIS POLAND в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как ему работалось с Dave'ом в студии:

«Он никогда не указывал никому что делать. То есть иногда он говорил: "Ты можешь играть в верхнем регистре?", после того как я, может быть, три или четыре раза пытался сыграть соло. Он спрашивал: "Можешь подняться туда?" Но никогда не было такого: "Ты начнёшь здесь, а потом сделаешь вот так". Такого не было. А вот с "The System Has Failed" было весело. Я уверен, что он был трезв. Это был хороший опыт. За исключением того, что произошло — я не хочу вдаваться в подробности, но он делал ремиксы на все пластинки, и мы все знаем эту историю. Но в любом случае я получил массу удовольствия. Было очень здорово работать со звукоинженером Ralph Patlan. Он просто непревзойдённый профессионал».

Насчёт того, какие у него были ощущения от записи альбома MEGADETH "The System Has Failed" по сравнению с первыми двумя пластинками группы, он сказал:

«Во-первых, я был трезв. А во-вторых, я был в обстановке с очень хорошей студией и очень хорошим продюсером. Не то чтобы Randy Burns не был хорош, но всё было на новом уровне, понимаете? А в своём собственном творчестве мне приходится записывать свои вещи в своей студии с тем, что у меня есть. Поэтому, оказавшись в такой обстановке, я подумал: "Это круто". У меня есть отличная консоль. У Ralph Patlan был 50-ваттный Plexi Head Marshall 60-х годов с соответствующим кабинетом. Это было идеально».




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28 дек 2024
YNWA
Бывшие музыканты MEGADETH: «Dave никогда не указывал никому что делать, он всё делал сам, а мы потом это играли»
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просмотров: 285

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